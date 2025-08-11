استان کرمان چهارشنبه تعطیل شد
استانداری کرمان اعلام کرد که چهارشنبه ۲۲ مردادماه با توجه به گرمای هوا و برای کمک به پایداری انرژی در سطح کشور، تمامی ادارات و مراکز آموزشی این استان تعطیل است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کرمان، در این اطلاعیه که امروز (دوشنبه) صادر شد، آمده است: بر اساس تصمیم کارگروه انرژی و در راستای کمک به پایداری شبکه انرژی در سطح کشور، تمامی ادارات و موسسات دولتی، آموزشگاهها و موسسات آموزش عالی به استثنای «مراکز امدادی، درمانی، خدماتی و شعب منتخب بانکها و بیمهها» در سراسر استان کرمان در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل هستند.
در پی افزایش دمای هوا و مصرف انرژی در کشور، استان کرمان روزهای چهارشنبه چند هفته اخیر نیز تعطیل بوده است.