استان کرمان چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کرمان، در این اطلاعیه که امروز (دوشنبه) صادر شد، آمده است: بر اساس تصمیم کارگروه انرژی و در راستای کمک به پایداری شبکه انرژی در سطح کشور، تمامی ادارات و موسسات دولتی، آموزشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به استثنای «مراکز امدادی، درمانی، خدماتی و شعب منتخب بانک‌ها و بیمه‌ها» در سراسر استان کرمان در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل هستند.

در پی افزایش دمای هوا و مصرف انرژی در کشور، استان کرمان روزهای چهارشنبه چند هفته اخیر نیز تعطیل بوده است.

