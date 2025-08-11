خبرگزاری کار ایران
ادارات هرمزگان چهارشنبه تعطیل است

ادارات هرمزگان چهارشنبه تعطیل است
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نهادهای غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها استان باتوجه به گرمای بی‌سابقه و لزوم مدیریت مصرف انرژی، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری هرمزگان، محمدرضا پاکروان روز دوشنبه اظهار کرد: این اقدام به درخواست شرکت‌ توزیع برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق استان، با موافقت محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان انجام گرفته است.

وی بیان کرد:فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها نیز بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها خواهد بود؛ همچنین فعالیت مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدماتی و نوبت کاری از این اطلاعیه مستثنی هستند.

 

