خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خراسان رضوی چهارشنبه، ۲۲ مرداد تعطیل شد

خراسان رضوی چهارشنبه، ۲۲ مرداد تعطیل شد
کد خبر : 1672675
لینک کوتاه کپی شد.

ستاد انرژی خراسان رضوی اعلام کرد: همه دستگاه های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بیمه ها و شهرداری ها به استثنای مراکز امدادی، خدماتی، درمانی و شعب منتخب بانکهای استان در روز چهارشنبه، ۲۲ مردادماه تعطیل است.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان رضوی در عصر دوشنبه، این تعطیلی بر اساس مصوبه ستاد انرژی استان و موافقت استاندار با توجه به روند افزایشی دما در سطح استان و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف برق با هدف پایداری شبکه برق سراسری کشور و همچنین حفظ سلامت عمومی انجام می گیرد.

در این راستا، خاموشی سامانه های سرمایشی الزامی بوده و ضروری است مدیران مراکز مربوطه از رعایت موضوع اطمینان حاصل کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور