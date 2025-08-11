خراسان رضوی چهارشنبه، ۲۲ مرداد تعطیل شد

ستاد انرژی خراسان رضوی اعلام کرد: همه دستگاه های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بیمه ها و شهرداری ها به استثنای مراکز امدادی، خدماتی، درمانی و شعب منتخب بانکهای استان در روز چهارشنبه، ۲۲ مردادماه تعطیل است.