خراسان رضوی چهارشنبه، ۲۲ مرداد تعطیل شد
ستاد انرژی خراسان رضوی اعلام کرد: همه دستگاه های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بیمه ها و شهرداری ها به استثنای مراکز امدادی، خدماتی، درمانی و شعب منتخب بانکهای استان در روز چهارشنبه، ۲۲ مردادماه تعطیل است.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان رضوی در عصر دوشنبه، این تعطیلی بر اساس مصوبه ستاد انرژی استان و موافقت استاندار با توجه به روند افزایشی دما در سطح استان و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف برق با هدف پایداری شبکه برق سراسری کشور و همچنین حفظ سلامت عمومی انجام می گیرد.
در این راستا، خاموشی سامانه های سرمایشی الزامی بوده و ضروری است مدیران مراکز مربوطه از رعایت موضوع اطمینان حاصل کنند.