سرپرست مدیریت بحران استان:
ادارات گلستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل شد
سرپرست مدیریت بحران استان گلستان گفت: ادارات گلستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل شد ورعایت مصرف بهینه برق و صرفهجویی حداکثری، نقش مهمی در پایداری شبکه دارد.
به گزارش ایلنای گلستان؛ عبدالغفور غراوی اظهارکرد: تمامی ادارات استان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل خواهند بود. با توجه به تصمیم کمیته ناترازی انرژی، با هدف پایداری شبکه آب و برق، کلیه ادارات، نهادها، بانکها و سازمانهای دولتی و خصوصی به غیر از مراکز امدادی، درمانی و خدماترسان تعطیل هستند.
سرپرست مدیریت بحران استان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان و دستگاههای اجرایی، افزود: رعایت مصرف بهینه برق و صرفهجویی حداکثری، نقش مهمی در پایداری شبکه دارد.
غراوی گفت: ابلاغ این مصوبه به تمامی واحدهای زیرمجموعه الزامی است و هرگونه تصمیم مغایر با دستور صادره ممنوع خواهد بود.