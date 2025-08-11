خبرگزاری کار ایران
ادارات مازندران روز چهارشنبه تعطیل است

ادارات مازندران روز چهارشنبه تعطیل است
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تعطیلی سراسری مراکز دولتی، خصوصی و آموزشی در این استان به دلیل تداوم موج گرما و مدیریت مصرف انرژی در روز چهارشنبه، ۲۲ مردادماه خبر داد.

به گزارش ایلنا،  معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز آموزشی و مجموعه‌های خصوصی در سراسر استان، به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان، به دلیل تداوم موج گرما و به منظور مدیریت مصرف انرژی تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم با توجه به مصوبات کارگروه ناترازی انرژی استان و در راستای کاهش فشار بر زیرساخت‌های تأمین برق اتخاذ شده است، شامل تعطیلی تمام مراکز به جز مراکز ضروری و خدمات‌رسان می‌شود.

قاسمی طوسی با تأکید بر نقش مهم همکاری مردم و دستگاه‌ها در عبور از روزهای گرم پیش‌رو، از شهروندان درخواست کرد تا با رعایت توصیه‌های مصرف بهینه انرژی، در اجرای این مصوبه سهیم باشند.

 

