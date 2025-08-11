عضو هئیت مدیره کانون زنان بازرگان گلستان:
توانمندسازی اقتصادی بانوان یک ضرورت است
عضو هئیت مدیره کانون زنان بازرگان استان گلستان گفت: توانمندسازی اقتصادی بانوان یک ضرورت است و ما این موضوع بسیار مهم را در کانون زنان بازرگان استان در اولویت خودمان قرار دادیم.
به گزارش ایلنای گلستان، هانیه فیاض بعدظهر امروز در جلسه مجمع عمومی کانون ملی زنان بازرگان ایران ودیدار با مقیمی رئیس کانون ملی زنان بازرگانی بیان کرد: یکی از رسالتهای مهم کانون زنان بازرگان تقویت اعتماد به نفس بانوان برای حضور فعال در اقتصاد و جامعه است. بانوان نقشی مهمی در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی دارند و جامعه بدون حضور زنان به نقطه عالی نخواهد رسید.
وی ادامه داد: برگزاری دورههای آموزشی برای اعضای کانون زنان بازرگان در استان گلستان یکی از الویتهای مهم ما بوده است که تا پایان سالجاری با جدیت پیگیری و اجرا میشود. این دورهها به صورت حضوری و مجازی و متناسب با نیاز به ویژه در فعالیتهای اقتصادی دراستان برگزار میشود.
وی افزود: توانمندسازی زنان در عرصه فعالیتهای تجاری، ترغیب و تقویت خودباوری در بانوان، نقشآفرینی وتمرکز بر فعالیت اقتصادی، فراهمسازی بستری برای تأثیرگذاری بیشتر زنان در اقتصاد گلستان در اولویت کانون زنان بازرگان است. کانون زنان بازرگان گلستان ازفعالترین کانونهای کشور است.
وی گفت: زنان، مربیان نسلهای آینده هستند و دولت باید به پایدارسازی کسبوکار زنان بازرگان توجه کند. کانون زنان بازرگان استان گلستان از ظرفیت هوش مصنوعی در توسعه کسبوکار خود استفاده خواهد کرد و در برنامههای خود قرار داده است.
گفتنی است، هانیه فیاض عضو هئیت مدیره و خزانه دار و انسیه یوسفی عضو هیئت مدیره و دبیر کانون نمایندگان کانون زنان بازرگان استان گلستان در این مجمع شرکت کرده بودند.