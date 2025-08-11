خبرگزاری کار ایران
با حکم استاندار گیلان؛

زهره خادم به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان صومعه‌سرا منصوب شد

زهره خادم از کارکنان ستادی فرمانداری شهرستان رشت، با حکم استاندار گیلان به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان صومعه‌ سرا منصوب شد.

به گزارش  ایلنا از رشت، زهره خادم با حکم استاندار گیلان به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان صومعه‌ سرا منصوب شد.

زهره خادم نزدیک به بیست سال در فرمانداری رشت در حوزه‌های فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، عمرانی، سیاسی و انتخابات فعالیت داشته است. وی در سال‌های گذشته به عنوان مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان رشت، مسئولیت برگزاری چندین دوره انتخابات تمام‌الکترونیک را بر عهده داشت که شهرستان رشت در این دوره‌ها، از جمله در نخستین دوره برگزاری انتخابات الکترونیک، به عنوان حوزه انتخابیه برتر کشوری معرفی شد.

وی همچنین سابقه انتخاب به عنوان کارمند نمونه فرمانداری رشت در چند دوره را در کارنامه دارد.

این انتصاب، چهارمین مورد از واگذاری مسئولیت اجرایی به نیروهای ستادی فرمانداری رشت در سطح شهرستان‌های استان گیلان طی روزهای اخیر است. این روند در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم در استفاده از ظرفیت نیروهای درون‌سازمانی وزارت کشور و همچنین توجه ویژه و عملی استاندار گیلان به ارتقاء نیروهای ستادی در جایگاه‌های اجرایی انجام شده است.

همچنین، با توجه به اینکه این انتصاب از میان بانوان شاغل در فرمانداری صورت گرفته، می‌توان آن را گامی در جهت افزایش حضور زنان در عرصه مدیریت اجرایی استان دانست.

