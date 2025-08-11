عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
کمتر از 3 درصد سقط جنینها مربوط به مسائل غیرشرعی است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ۸۵ درصد سقط جنینهای غیرعمد در منازل صورت میگیرد، حدود ۱۰ درصد به دلیل مداخله حوزه سلامت انجام میشود و کمتر از سه درصد مربوط به مسائل غیرشرعی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی عصر امروز در نشست حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قزوین گفت: نزدیک به ۶۰ درصد قانون جوانی جمعیت مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت مادر و کودک است و تمامی ۷۳ ماده به پشتیبانی از والدگری تأکید دارد و همچنین این قانون در افزایش میزان باروری و کاهش مرگومیر مادر و کودک تأثیر بسزایی داشته است.
وی اضافه کرد: درمان ناباروری یکی از پیچیدهترین درمانهای دنیا در علم پزشکی محسوب میشود، اما با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود دارد، میتوانیم مقصد توریسم سلامت در این حوزه باشیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک قزوین در کشور این استان میتواند در خصوص جذب گردشگر در حوزه سلامت و درمان ناباروری بسیار موفق عمل کند، اما این موضوع نیازمند حمایتهای ویژه است.
محمدبیگی افزود: مهمترین مشکلی که امروز در قزوین وجود دارد، آن است که تعداد مراجعان زوجهای نابارور به مراکز درمان ناباروری بسیار بالا بوده و بسیاری از این زوجین برای درمان به استانهای تهران و رشت مراجعه میکنند و از این رو ساخت مراکز درمان ناباروری در قزوین به حمایتهای جدی نیاز دارد.
وی ادامه داد: از مجموعه استانداری قزوین درخواست داریم تا مراکز درمان ناباروری مورد حمایت ویژه و جدی قرار گیرد، ضمن اینکه ۵۲ میلیارد تومان تاکنون بنده و سالار ولایتمدار به عنوان نمایندگان قزوین حمایت کردیم و از مجموعه استانداری هم میخواهیم حمایت لازم را داشته باشد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان قزوین از تمام طرحهای ناباروری حمایت میکند، گفت: پیشنهاد داریم با توجه به سفر پیش رو رئیس جمهور به قزوین برای مراکز ناباروری تسهیلات ویژهای در خواست کنیم.
محمدبیگی با اشاره به موضوع کنترل سقط عمدی جنین اضافه کرد: ۸۵ درصد سقطهای غیرعمد در منازل صورت میگیرد و حدود ۱۰ درصد به دلیل مداخله حوزه سلامت انجام میشود و کمتر از سه درصد مربوط به مسائل غیرشرعی است.
وی ادامه داد: بسته حفظ حیات جنین توسط وزیر بهداشت کشور ابلاغ شد و انتظار داریم که در قزوین نیز این موضوع توسط دانشگاه علوم پزشکی حمایت شود و از آنجایی که موضوع جمعیت، زیرساخت امنیت است از این رو باید حمایتها به صورت ویژه باشد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دانشگاه علومپزشکی با همکاری نهاد رهبری کارگروه آموزشی فرهنگی اجتماعی برگزار کند چرا که مخاطبان باید در دایره عمل باشند و قرار است چند صد مرکز امور مساجد در کشور با مصوبه رئیس جمهور طی تفاهم نامهای تمامی ارکانها و نهادها آموزش فقهی احکام باروری را انجام دهند.
محمدبیگی افزود: جنبش بسیار خوبی در خصوص اهدا زمینهای جوانی جمعیت در قزوین صورت گرفته، اما اکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۹ خانواده در انتظار دریافت زمین هستند و باید دستور صریح داده شود تا تأمین واحد مسکونی تسریع شود.