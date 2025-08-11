خبرگزاری کار ایران
دستگیری سارقان به عنف در کمتر از ٣ ساعت در شیراز

دستگیری سارقان به عنف در کمتر از ٣ ساعت در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری ٣ سارق به عنف توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر سرقت به عنف وجه نقد از شاکی توسط ٣ نفر با استفاده از سلاح سرد در یکی از بوستان‌های شهرستان شیراز، موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: روز گذشته ماموران کلانتری "٣٧ بهارستان" با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی افراد شدند و در یک حرکت ضربتی آنان را دستگیر کردند و در بازرسی بدنی از متهمین یک قبضه سلاح سرد نیز کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه هر ٣ سارق برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، خاطر‌نشان کرد: پلیس این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره تلفن ١١٠ موضوع را به پلیس گزارش دهند.

