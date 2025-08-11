خبرگزاری کار ایران
دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل است

دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل است
جانشین استاندار در ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان جنوبی گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه جاری تعطیل است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی محمد فرهادی روز دوشنبه با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، اظهار کرد: خدمات دهی در مراکز و واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسان از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی طبق روال شرایط عادی خواهد بود.

وی با قدردانی از همراهی مردم در رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی، تصریح کرد: تصمیم تعطیلی فعالیت ادارات به دلیل تداوم موج گرما و ضرورت توجه به شرایط رفاهی شهروندان اتخاذ شد لذا صرفه جویی در مصرف انرژی همچنان مورد تأکید است.

جانشین استاندار در ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان جنوبی ادامه داد: شعب کشیک بانک ها روز چهارشنبه برای خدمات دهی به مردم فعال خواهند بود.

 

