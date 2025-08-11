به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی محمد فرهادی روز دوشنبه با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، اظهار کرد: خدمات دهی در مراکز و واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسان از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی طبق روال شرایط عادی خواهد بود.

وی با قدردانی از همراهی مردم در رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی، تصریح کرد: تصمیم تعطیلی فعالیت ادارات به دلیل تداوم موج گرما و ضرورت توجه به شرایط رفاهی شهروندان اتخاذ شد لذا صرفه جویی در مصرف انرژی همچنان مورد تأکید است.

جانشین استاندار در ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان جنوبی ادامه داد: شعب کشیک بانک ها روز چهارشنبه برای خدمات دهی به مردم فعال خواهند بود.

