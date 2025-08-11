قم چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش ایلنا از استانداری قم، مرتضی رحمان‌نیا در این خصوص بیان کرد: به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق استان، ساعات کاری ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بیمه ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی، در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهد بود.

براساس این گزارش: ساعات کاری تمام این مراکز در روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد، طبق روال جاری از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ است.

خاطر نشان می‌شود: خدمات مراکز حیاتی مانند بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر نهادهای امدادی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه خواهد داشت.

