معاون استاندار:
قم چهارشنبه تعطیل شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: ادارات استان در روز چهارشنبه (بیست و دوم مردادماه) تعطیل و ساعات کاری در روز سهشنبه (بیست و یکم مردادماه) بر طبق روالی عادی است.
به گزارش ایلنا از استانداری قم، مرتضی رحماننیا در این خصوص بیان کرد: بهمنظور صرفهجویی در مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق استان، ساعات کاری ادارات، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی، بیمه ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی، در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهد بود.
براساس این گزارش: ساعات کاری تمام این مراکز در روز سهشنبه ۲۱ مرداد، طبق روال جاری از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ است.
خاطر نشان میشود: خدمات مراکز حیاتی مانند بیمارستانها، درمانگاهها، اورژانس، آتشنشانی و سایر نهادهای امدادی بدون هیچگونه وقفه ادامه خواهد داشت.