کلاهبرداری تلفنی از داخل زندان اصفهان

رئیس پلیس فتا استان اصفهان از شناسایی کلاهبرداری خبر داد که از طریق تماس تلفنی از داخل زندان، شهروندی را فریب داده و مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان از حساب وی برداشت کرده بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ نعمت الله طاهرپور اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز ۱۶۰ میلیون تومان از حساب بانکی وی، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارشناسان با بررسی‌های تخصصی موفق شدند متهم این پرونده را که از داخل زندان با تهیه غیرقانونی تلفن همراه و تماس با مالباخته ضمن معرفی خود به عنوان کارشناس بیمه و دریافت اطلاعات بانکی شاکی اقدام به کلاهبرداری از وی کرده بود را شناسایی کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از سازمان‌های رسمی از طریق تماس تلفنی اطلاعات بانکی یا شخصی شهروندان را مطالبه نمی‌کنند و شهروندان باید در مواجهه با تماس‌های مشکوک، هوشیار بوده و از ارائه اطلاعات محرمانه خودداری کنند.

وی به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک وهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش ویا مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان پلیس فتا اطلاع دهند.

