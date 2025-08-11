رئیس هیات ورزشهای همگانی استان خبرداد؛
فعالیتهای ورزش همگانی در فارس دو برابر میشود/ میزبانی چندین رویداد ملی در سال جاری
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان فارس از دو برابر شدن فعالیتهای این هیات در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته خبر داد و بر نقش رسانهها در ترویج فرهنگ ورزش تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سیروس پاکفطرت امروز ۲۰ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار داشت: همواره به رسالت خبرنگاران اعتقاد داشتهام و در طول سالهای خدمت در مناصب مختلف در کنار آنها بودهام.
پاکفطرت با اشاره به تشکیل هیات رئیسه جدید از اول بهمن ۱۴۰۳ پس از دو سال و نیم سرپرستی، تصریح کرد: هیات ورزشهای همگانی فارس دارای ۴۲ کمیته ورزشی ، حدود ۱۰ کمیته ستادی و در ۳۷ شهرستان فعال است.
رئیس هیات ورزشهای همگانی فارس از برنامههای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: فعالیتها دو برابر سال گذشته خواهد شد. برای مثال، در حوزه آموزش، سال گذشته ۵۲۸ نفر آموزش دیدند، اما تا مرداد امسال بیش از ۵۰۰ نفر آموزش دیدهاند.
پاک فطرت با اشاره به اینکه در رکوردزنی نیز، تا کنون ۵ رکورد ثبت شده و هدف حداقل ۱۰ رکورد تا پایان سال است، افزود: تاکنون ۴۹ رکورد در استان ثبت شده که رکورد کشوری است.
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان فارس به میزبانی رویدادهای ملی اشاره کرد و گفت: میزبانی روسای کشوری هیاتها، مجمع سالانه، برگزاری مسابقات چوگو کشور اواخر مهرماه در آباده و اردوی تیم ملی فریزبی در ماههای اخیر از جمله این رویدادها است.
وی یادآور شد: همچنین، ۳ پیادهروی بزرگ خانوادگی با پخش از شبکه سه در نیمه دوم سال برنامهریزی شده که برخی در شهرستانها برگزار میشود.
وی آمادگی هیات برای انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای دولتی و خصوصی را اعلام و عنوان کرد: استاندار جلسات شورای ورزش استان را با محوریت سلامت مردم برگزار کند، فرمانداران شوراهای ورزش شهرستانها را فعال کرده، و شوراها و شهرداریها حمایت بیشتری کنند.
پاکفطرت از عملکرد شهرداری شیراز در ورزش همگانی قدردانی کرد و آن را رتبه اول کشور دانست.
رئیس هیات ورزشهای همگانی فارس بر جذب خیرین برای حمایت از ورزش تاکید کرد و گفت: پیشگیری بهتر از درمان است و باید سواد حرکتی را افزایش دهیم تا ورزش در سبد خانوارها قرار گیرد.
وی از مردم خواست حداقل سه جلسه ۴۵ دقیقهای ورزش در هفته داشته باشند و خودمراقبتی را اولویت دهند.
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان فارس از برنامهریزی برای افزایش ایستگاههای ورزشی در شیراز و گسترش پوشش بیمهای ورزشکاران سازمانیافته خبر داد و تاکید کرد: این اقدامات نقش کلیدی در ارتقای سلامت عمومی ایفا خواهد کرد.
پاکفطرت نقش رسانهها را بازوی اصلی هیات دانست و گفت: بدون اطلاعرسانی، نمیتوان مردم را به ورزش همگانی جذب کرد.
صعود طرح ملی گامیران از رتبه ۲۲ به جایگاه نخست
نایب رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان فارس نیز در ادامه از موفقیت چشمگیر استان فارس در طرح ملی گامیران خبر داد.
به گفته مرجان زارعی، فارس که پیشتر در جایگاه بیستودوم کشوری قرار داشت، در جدیدترین چالش این اپلیکیشن به رتبه نخست دست یافت.
زارعی اظهار داشت: رسالت ما در هیئت ورزشهای همگانی، ترویج پیادهروی بهعنوان ورزشی ساده، رایگان و در دسترس است که سلامت، تندرستی، نشاط و امید را به خانههای مردم میآورد. اپلیکیشن گامیران، که گامها و کالری مصرفی را ثبت کرده و جوایزی برای تشویق کاربران ارائه میدهد، ابزاری خلاقانه برای ارتقای سلامت عمومی است. این اپلیکیشن با ثبت تنها شماره موبایل، بهراحتی در دسترس همگان قرار دارد.
وی افزود: از ابتدای فعالیت گامیران، ما با چالشهای متعددی مواجه بودیم، اما با همت مردم شریف فارس، توانستیم جایگاه این استان را به رتبه اول کشور ارتقا دهیم. این دستاورد نتیجه تمرکز بر سلامتمحوری و مشارکت گسترده مردم است.
نایب رئیس هیئت ورزشهای همگانی فارس همچنین به چالشهای مستمر این اپلیکیشن اشاره کرد و گفت: چالشها بهگونهای طراحی شدهاند که بلافاصله پس از پایان یک چالش، چالش بعدی آغاز میشود. بهعنوان مثال، چالش پیشین از ۱۴ خرداد تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد. اکنون در آستانه رویداد بزرگ اربعین حسینی، چالش جدیدی با عنوان 'بامهای عاشقانه' آغاز شده است که از ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴، یک روز پس از عاشورا، به مدت حدود ۴۰ روز ادامه دارد.
زارعی توضیح داد: این چالش برای جاماندگان اربعین طراحی شده تا با پیادهروی در ایران، بهصورت مجازی در این آیین معنوی مشارکت کنند. اهداف نمادین چالش شامل ۱۴,۰۰۰ گام برای موکب اول، ۷۲,۰۰۰ گام برای موکب دوم (معادل حدود ۵/۵ ساعت پیادهروی)، ۹۱۰,۰۰۰ گام برای موکب سوم، ۳۱۳,۰۰۰ گام برای موکب چهارم و ۳۲۰,۰۰۰ گام برای موکب آخر است.
وی اظهار داشت: ما با تلاش جمعی از رتبه ۲۲ به جایگاه اول کشور رسیدیم و این افتخار متعلق به همه مردم فارس است.
هیئت ورزشهای همگانی فارس از عموم مردم دعوت کرد تا با دانلود رایگان اپلیکیشن گامیران، به این حرکت ملی بپیوندند.
زارعی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش هیئت ورزشهای همگانی، در طرح لیگ ملی گام که از ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، شهرستانهای برتر استان فارس به ترتیب اولویت عبارتاند از: ممسنی با ۶,۸۱۲,۸۹۲ گام در رتبه اول، بختگان با ۳,۲۹۵,۷۹۲ گام در رتبه دوم، فیروزآباد با ۱,۰۹۷,۸۴۵ گام در رتبه سوم، نیریز با ۸۰۳,۵۰۴ گام در رتبه چهارم، جهرم با ۶۰۵,۰۱۸ گام در رتبه پنجم، رستم با ۴۸۱,۸۱۰ گام در رتبه ششم، بوانات با ۳۴۵,۹۵۴ گام در رتبه هفتم و شیراز با ۲۸۹,۰۴۸ گام در رتبه هشتم قرار دارند.
وی اظهار داشت: صعود فارس به رتبه اول کشور و موفقیت شهرستانهایی مانند ممسنی و بختگان، افتخاری برای همه مردم استان است.
تأکید بر پیوستهای فرهنگی و پویش روایت حرکت
رئیس روابط عمومی هیئت ورزشهای همگانی استان فارس نیز اظهار داشت: رسانهها با پوشش برنامهها و طرحهای هیئت، نقش مهمی در پیشبرد اهداف سلامتمحور و فرهنگی این مجموعه ایفا کردهاند.
محمدرضا جعفری افزود: فعالیتهای هیئت ورزشهای همگانی فراتر از برنامههای صرفاً ورزشی است و پیوستهای فرهنگی در تمامی طرحها مدنظر قرار دارد. این هیئت با همکاری کمیتههای فرهنگی و اجتماعی، پویشهایی را در راستای آگاهسازی و کاهش آسیبهای اجتماعی اجرا میکند.
وی به پویش روایت حرکت اشاره کرد که داستان افرادی را روایت میکند که از طریق ورزش به توانمندی در حوزههای سلامت، اشتغال یا موفقیت اجتماعی دست یافتهاند، مانند افرادی که با ورزش بیماریهایی نظیر دیابت را مدیریت کرده و به سفیران سلامت تبدیل شدهاند.
رئیس روابط عمومی هیئت ورزشهای همگانی استان فارس افزود: پویش روایت حرکت با هدف اطلاعرسانی عمومی و فرهنگسازی در حوزه توانمندسازی از طریق ورزش طراحی شده است، اما با چالشهایی مانند مقاومتهای فرهنگی به دلیل حساسیتهای اجتماعی، بهویژه در حوزههایی مانند اعتیاد، مواجه است.
جعفری از رسانهها خواست تا با اطلاعرسانی گسترده درباره این پویش، به پذیرش عمومی آن کمک کنند تا داستانهای موفقیت افراد به انگیزهای برای تغییر اجتماعی تبدیل شود.
رئیس روابط عمومی هیئت ورزشهای همگانی فارس از آمادگی این هیئت برای هماهنگی با رسانهها و دریافت نظرات در راستای اجرای طرحهای فراگیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این همکاریها به اقبال عمومی و تقویت فرهنگ ورزش همگانی منجر شود.
وی در پایان از عموم مردم دعوت کرد تا با مشارکت در برنامههای هیئت، به حرکت ملی سلامتمحوری بپیوندند.