نیروهای شهرداری شوش دست از کار کشیدند/شهردار: مطالباتشان تا پایان امروز پرداخت می‌شود

نیروهای شهرداری شوش دست از کار کشیدند/شهردار: مطالباتشان تا پایان امروز پرداخت می‌شود
کارگران خدمات شهری و رانندگان شهرداری شوش به دنبال تعویق دو ماهه در پرداخت حقوق و مطالبات خود، امروز دست از کار کشیدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان،  کارگران خدمات شهری و رانندگان شهرداری شوش به علت تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات مالی خود که بیش از دو ماه به طول انجامیده است، امروز دوشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران می‌گویند که عدم دریافت حقوق به موقع، نبود شفافیت در محاسبه اضافه‌کاری‌ها و تأخیر در پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، از مهم‌ترین عوامل بروز این مشکل است.

آنان همچنین معتقدند که برخی افراد مسئول در پرداخت‌ها و امور مالی شهرداری به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند و کارگران خواستار تغییر در مدیریت این بخش‌ها هستند.

شهردار شوش، سعید مهرپرور، با حضور در میان کارکنان معترض، وعده داد که معوقات حقوقی آنان تا پایان امروز دوشنبه پرداخت شود و از نزدیک مسائل آنها را پیگیری خواهد کرد.

