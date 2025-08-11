خبرگزاری کار ایران
واژگونی پژو ۴۰۵ در اتوبان کاشان-قم ۴ مصدوم داشت

واژگونی پژو ۴۰۵ در اتوبان کاشان-قم ۴ مصدوم داشت
رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: واژگونی خودرو سواری ۴۰۵ در اتوبان کاشان قم بعد از آب شیرین، چهار مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی پور با اشاره به حادثه واژگونی خودرو در کاشان اظهار کرد: این حادثه صبح امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس کاشان گزارش شده است.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امیرکبیر و یک آمبولانس از هلال احمربه محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان با بیان اینکه در این حادثه خودروی پژو ۴۰۵ واژگون شده است، افزود: چهار مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه مناسب توسط همکاران فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستانی فرقانی قم منتقل شدند.

