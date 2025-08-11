نماینده ولیفقیه در مازندران:
هیچ مدیری حق ندارد نقد منصفانه را برنتابد؛ خبرنگاران نیز باید در مسیر اصلاح گام بردارند
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت پذیرش نقد منصفانه از سوی مدیران، گفت: در شرایط جنگ رسانهای، زمان یقهگیری نیست و همه باید برای رفع ضعفهای خود تلاش کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران، اربعین حسینی را فرصتی برای تبیین رسالت حضرت زینب کبری (س) دانست و این رسالت را با وظیفه خبرنگاران همسو خواند.
وی با اشاره به ریشههای دیرین رسانه در دین و تاریخ ایران اسلامی، یاد و خاطره شهدای خبرنگار، ازجمله شهید صارمی، ۳۰ شهید مازندران و ۳۰۰ خبرنگار شهید غزه را گرامی داشت و فداکاری آنان را درراه روشنگری ستود.
آیتالله لائینی با اشاره به قدرت فناوریهای اطلاعاتی و نظارتی دشمنان، گفت: امروز بیش از ۱۱۳ ماهواره از مجموع بیش از ۳۰۰ ماهواره فعال در منطقه غرب آسیا، بهطور مستمر در حال رصد و گزارشگیری از تحولات داخلی هستند.
وی این نظارت گسترده را بخشی از جنگ ترکیبی دانست که علاوه بر تربیت جاسوسهای داخلی، با ابزارهای رسانهای و اطلاعاتی به دنبال نفوذ و تضعیف انسجام ملی است.
نماینده ولیفقیه در مازندران، جنگ امروز دشمن را «ترکیبی» توصیف کرد و ایستادگی در برابر ناتوی رسانهای را معجزهآسا قلمداد نمود و تأکید کرد: حتی بخشی از پیامهای روشنگرانه، وجدان جهانی را بیدار کرده و منجر به واکنشهای گسترده علیه جنایتکاران صهیونیستی میشود.
وی رسانهها را در جبهه مقابله با «ناتوی فرهنگی» قرار داد و باوجود امکانات کمتر، بر قدرت حق و همراهی خداوند با اهل حق تأکید و بر لزوم رسیدگی مسئولان به مشکلات خبرنگاران و اهمیت نقد منصفانه اشاره کرد.
وی ضمن تأکید بر آزادی قلم، محدودسازی زبان خبرنگار را مغایر با رسالت رسانهای دانست و خواستار کنار گذاشتن هرگونه مانع در مسیر روشنگری شد.
آیتالله محمدی لائینی، خبرنگاران را مدافعان ارزشهایی چون حجاب و عفاف، حافظان حقوق مردم و ستونهای وحدت و انسجام ملی خواند و قلمهای منصفانه را در برابر قلمهای شیطانی که بهقصد انتقامجویی مینویسند، متمایز دانست.
نماینده ولیفقیه در مازندران بر اهمیت حفظ وحدت در برابر تلاشهای دشمن برای تفرقه تأکید کرد.
رسانهها در «جنگ رسانهای» توان دشمن را شکست دادند
در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران ضمن تبریک روز و هفته خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانهای، بهویژه ۳۰ شهید رسانه استان مازندران از نقش کلیدی جامعه رسانهای استان در مقابله با «جنگ رسانهای» تقدیر کرد.
محمد محمدی با اشاره به تشکیل ۲۵ قرارگاه رسانهای در مازندران در طول یک دوره جنگ ۱۲ روزه، هدف از این اقدام را امیدآفرینی دانست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تأکید کرد: مهمترین جنگ، جنگ رسانهای است و خبرنگاران مادر این جنگ توان دشمن را شکست دادند و در این راستا بیش از ۳۰۰ تولید محتوا صورت گرفته است.
وی همچنین افزود: استان مازندران دارای ۴۷۶ رسانه مکتوب و مجازی و بیش از ۸۰۰ خبرنگار ثبتشده است.
محمدی در ادامه از تمامی رسانهها به خاطر حضور پررنگ و پایکار بودن در تمام لحظات حساس نظام قدردانی کرد. بااینحال به مشکلات موجود در حوزه رسانه نیز اشاره داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران گفت: باوجود تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت نقد، مدیران استانی از نقدها شکایت کرده و پروندههای متعددی در دستگاه قضایی تشکیلشده است.
محمدی در پایان پیشنهاد داد که بهتر است شکایتهای مربوط به رسانه بهجای دستگاه قضایی، به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع داده شوند تا تدابیر درستی برای آن اتخاذ شود.