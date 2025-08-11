خبرگزاری کار ایران
برگزاری سوپرجام میان دو تیم تراکتور و استقلال در ورزشگاه نقش جهان
سازمان لیگ فوتبال هشدار داد که تماشاگران برای دیدار سوپرجام میان دو تیم تراکتور و استقلال بدون بلیت به ورزشگاه نقش جهان مراجعه نکنند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، بلیت فروشی مسابقه دو تیم فوتبال تراکتور تبریز و استقلال فقط از طریق سامانه بلیت فروشی انجام می‌شود و هیچ بلیتی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان فروخته نمی‌شود. تماشاگران بدون تهیه بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند.

درهای ورزشگاه امروز از ساعت ۱۷ باز می‌شود و مسابقه دو تیم تراکتور و استقلال ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز خواهد شد.

