برگزاری سوپرجام میان دو تیم تراکتور و استقلال در ورزشگاه نقش جهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، بلیت فروشی مسابقه دو تیم فوتبال تراکتور تبریز و استقلال فقط از طریق سامانه بلیت فروشی انجام می‌شود و هیچ بلیتی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان فروخته نمی‌شود. تماشاگران بدون تهیه بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند.

درهای ورزشگاه امروز از ساعت ۱۷ باز می‌شود و مسابقه دو تیم تراکتور و استقلال ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/