یزد تعطیل شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد گفت: با تصویب کارگروه اضطرار موج گرما، ادارات دولتی، مراکز آموزشی و بانکهای استان یزد، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل اعلام شدند.
به گزارش ایلنا، دوشنبه روابط عمومی استانداری یزد، محمد علی شاه حسینی افزود: در پی افزایش دما و صدور هشدار هواشناسی، کارگروه اضطرار موج گرما تصمیم به تعطیلی استان در روز چهارشنبه گرفت.
وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه این کارگروه، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه، تمامی دستگاهها، نهادهای دولتی و غیردولتی، موسسات آموزشی و بانکها با هدف حفظ سلامت عمومی تعطیل هستند.
وی افزود: دستگاههای امدادی، خدماترسان، مراکز درمانی، شعب منتخب بانکها و دادگستری کل استان یزد و شهرستان ها از این تعطیلی مستثنی بوده و در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.
شاه حسینی تصریح کرد: این مصوبه مختص دستگاههای دولتی بوده و قابل اجرا برای شرکتهای بخش خصوصی و کارخانجات نیست و این واحدها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.