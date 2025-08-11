یزد تعطیل شد

به گزارش ایلنا، دوشنبه روابط عمومی استانداری یزد، محمد علی شاه حسینی افزود: در پی افزایش دما و صدور هشدار هواشناسی، کارگروه اضطرار موج گرما تصمیم به تعطیلی استان در روز چهارشنبه گرفت.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه این کارگروه، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه، تمامی دستگاه‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی، موسسات آموزشی و بانک‌ها با هدف حفظ سلامت عمومی تعطیل هستند.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان، مراکز درمانی، شعب منتخب بانک‌ها و دادگستری کل استان یزد و شهرستان ها از این تعطیلی مستثنی بوده و در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

شاه حسینی تصریح کرد: این مصوبه مختص دستگاه‌های دولتی بوده و قابل اجرا برای شرکت‌های بخش خصوصی و کارخانجات نیست و این واحدها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

