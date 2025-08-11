به گزارش ایلنا از رشت، ابراهیم نجفی در جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاری تنها یک شغل نیست بلکه رسالت مهمی در مطالبه‌گری از مسئولان و انتقال مشکلات مردم دارد و اگر این مطالبه‌گری از سوی مردم و خبرنگاران انجام نشود، مسئولان انگیزه کافی برای اقدامات مؤثر نخواهند داشت.

نجفی گفت: نماینده موفق کسی است که علاوه بر حضور در بین مردم، در سطح ملی نیز پیگیر مسائل باشد و صرف حضور بدون عمل، رضایت مردم را جلب نمی‌کند و باید بخشی از وقت به ارتباط مستقیم با مردم و بخشی به پیگیری امور در دستگاه‌های ملی اختصاص یابد.

نجفی با بیان اینکه نماینده موفق کسی است که در میان مردم حضور فعال داشته باشد، اظهار کرد: ۵۰ تا ۶۰ درصد وقت یک نماینده باید به حضور در میان مردم اختصاص یابد. شنیدن مشکلات مردم از نزدیک و پیگیری آن‌ها، رمز موفقیت است و اگر نماینده صرفاً حضور داشته باشد ولی کاری انجام ندهد، این حضور برای مردم بی‌اثر خواهد بود.

وی با اشاره به تحولات اخیر در قفقاز افزود: برخی کشورها در تلاشند نقش ژئوپلیتیک ایران را کمرنگ کنند و مسیرهای ترانزیتی را از کشورمان دور بزنند و پروژه کریدور شرق–غرب و کانال دریایی چین به قزاقستان بخشی از این طرح‌هاست؛ همچنین رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد بندر انرژی در جنوب خلیج فارس برای کاهش اهمیت تنگه هرمز است.

نماینده آستانه‌اشرفیه به مسائل ژئوپلیتیکی اخیر اشاره کرد و گفت: در موضوع قفقاز و دالان زنگزور، تغییرات به گونه‌ای بوده که بخشی از مسیر ارتباطی ایران به اروپا تحت تأثیر قرار گرفته است و امروز برخی کشورها به دنبال ایجاد کریدورهای جدید هستند تا ایران را دور بزنند.

به گفته نجفی کریدور شرق-غرب که با همکاری چین و قزاقستان ایجاد می‌شود، و همچنین تلاش رژیم صهیونیستی برای تقویت بندر حیفا، بخشی از این سناریو برای کم‌رنگ کردن نقش تنگه هرمز است.

نماینده آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه تهران با تنش آبی جدی روبه‌روست، گفت: کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و حتی ترکمنستان میلیاردها مترمکعب آب شیرین می‌کنند اما در ایران به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی، این روند به کندی پیش می‌رود و باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

نجفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات تأمین آب پایتخت، گفت: طرح انتقال یک میلیارد متر مکعب آب دریای خزر به تهران توسط بنیاد آب خزر آماده شده بود، اما به دلیل برخی مخالفت‌ها و ملاحظات محیط‌زیستی متوقف مانده و این نمونه‌ای از خودتحریمی داخلی است.

نجفی با اشاره به مشکلات مردم در حوزه اراضی روستایی گفت: با همکاری استانداری و معاونت عمرانی، شیوه‌نامه‌ای تهیه شد تا مالکان زمین‌های فاقد کاربری مسکونی بتوانند پروانه ساخت دریافت کنند. این اقدام به قانون تبدیل شد و بخشی از مشکلات مردم حل شد.

نجفی به مشکلات مردم آستانه‌اشرفیه در زمینه مالکیت اراضی اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی به بهانه کاداستر، اقدام به صدور سند برای زمین‌های مردم کرده و این موضوع نارضایتی جدی ایجاد کرده است. ما با هر اقدام خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی برخورد خواهیم کرد.

وی با انتقاد از کوتاهی شهرداری تهران و بنیاد مسکن در پرداخت خسارت‌ها افزود: قوانین موجود در حوزه بحران نیازمند اصلاح است تا بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای جبران خسارت استفاده کرد و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دو دهم درصد به فضای کشور اضافه شده که باید در مسیر توسعه و تغییر کاربری‌ها به نفع مردم استفاده شود.

نجفی با اشاره به تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان گفت: احداث بیمارستان جدید با برآورد ۷۰۰ میلیارد تومان، توسعه محور حرم تا پاساژ، بازگشایی مسیرها، برگزاری مناقصات و بهبود زیرساخت‌ها از جمله اقدامات در دست اجرا بوده و در حوزه آسفالت روستایی و شهری و همچنین پروژه‌های روشنایی نیز برنامه‌ریزی انجام شده است.

نماینده آستانه‌اشرفیه با انتقاد از روند واردات برنج در فصل برداشت بیان کرد: طبق قانون، واردات برنج در زمان برداشت باید ممنوع باشد، اما این قانون نقض شد و با پیگیری نمایندگان گیلان و مازندران و دعوت از وزیر جهاد کشاورزی به کمیسیون، جلوی بخشی از این واردات گرفته شد.

انتهای پیام/