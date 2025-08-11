خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خبر داد:

توانمند‌سازی مدیران و معلمان استان قزوین در سال تحصیلی جدید

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، در نشست مشترک اعضای شورای معاونین اداره کل با مدیران و رؤسای نواحی و مناطق استان گفت: راهبرد آغازسال تحصیلی در آموزش و پرورش استان قزوین متفاوت است و توانایی‌های مدیران و معلمان باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسنعلی اصغری در نشست مشترک اعضای شورای معاونین اداره کل با مدیران و رؤسای نواحی و مناطق استان، با حضور آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت متبوع، گفت: سال تحصیلی جدید باید به شکلی متفاوت آغاز شود و محور این تغییر، توانمندسازی مدیران، راهبران آموزشی و معلمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین ادامه داد: با برنامه‌ریزی دقیق و ساماندهی به‌موقع نیروی انسانی، در 15 شهریور که مانور بازگشایی مدارس برگزار می‌شود، نباید هیچ کلاس و دانش‌آموزی بدون معلم و هیچ ابلاغی صادر نشده باقی بماند.

اصغری با تأکید بر اینکه مجموعه آموزش و پرورش باید به یک "سازمان یادگیرنده" و کارکنان آن به "یادگیرندگان مادام‌العمر" تبدیل شوند، افزود:  تغییر باید از خود ما آغاز شود و همکارانمان نیز این تغییر را در عملکرد و رویکرد ما حس کنند.

او خاطر نشان کرد: ضروری است مدیران با رویکردی تازه و توانمند وارد سال تحصیلی شوند، دانش‌آموزان و مدارس نیز با انگیزه و نشاط بیشتری فعالیت خواهند کرد.

این مسئول ساماندهی نیروی انسانی، صدور ابلاغ‌ها، ثبت‌نام به موقع دانش‌آموزان و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل را از مهم‌ترین اولویت‌ها و خط قرمزهای آموزش و پرورش استان عنوان کرد و گفت: تمام توان خود را برای جذب حداکثری دانش‌آموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه به کار بگیریم تا آمار بازماندگان از تحصیل به حداقل ممکن برسد.

اصغری با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند ثبت‌نام خاطرنشان کرد: باید به شکلی عمل شود که ضمن رعایت عدالت و شفافیت، از ایجاد نارضایتی و حاشیه‌های احتمالی جلوگیری شود.

