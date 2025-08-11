خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر آموزش و پرورش:

اجرای الگوی مدرسه تراز گام مهمی در بهبود کیفیت آموزش است

اجرای الگوی مدرسه تراز گام مهمی در بهبود کیفیت آموزش است
کد خبر : 1672435
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر ارتقای توانمندی‌هاشی حرفه‌ای معلمان و مدیران مدارس تأکید کرد و گفت: اجرای الگوی مدرسه تراز و برگزاری دوره‌های توانمندسازی مدیران گام مهمی در بهبود کیفیت آموزش است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین، سیدمصطفی آذرکیش صبح امروز در نشست مشترک با مدیران و رؤسای نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان قزوین بر ارتقای توانمندی‌هاشی حرفه‌ای معلمان و مدیران مدارس تأکید کرد و گفت: اجرای الگوی مدرسه تراز و برگزاری دوره‌های توانمندسازی مدیران گام مهمی در بهبود کیفیت آموزش است.

وی افزود: صدور ابلاغ‌های اجرایی برای رؤسای مناطق و معاونین آموزشی به افزایش اشراف آنان بر وظایف کمک می‌کند. این برنامه‌ها در راستای تحقق مهر متفاوت و تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش اجرا می‌شود و انتظار می‌رود مدیران با مسئولیت‌پذیری، به پیشبرد اهداف آموزشی کمک کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت درک مشترک میان معلمان، مدیران و طراحان برنامه‌های آموزشی گفت: برای موفقیت در تحول نظام آموزشی باید مشکلات ریشه‌ای به درستی شناسایی و حل شود، نه فقط پرداختن به مسائل سطحی.

آذرکیش با اشاره به ضرورت تحلیل دقیق مشکلات و تفاوت میان مسئله و مشکل اضافه کرد: تعریف دقیق مشکلات و یافتن راهکارهای اساسی، کلید بهبود کیفیت آموزش است.

وی با اشاره به برنامه‌های مهم معاونت آموزش متوسطه ادامه داد: این برنامه‌ها شامل ارتقای توانمندی معلمان و مدیران، توسعه مهارت‌های فنی و نرم‌افزاری دانش‌آموزان، تقویت پژوهش‌سراها و افزایش پوشش تحصیلی بازماندگان از تحصیل است.

معاون آموزش متوسطه تاکید کرد: این برنامه‌ها در راستای تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی اجرا می‌شود و انتظار می‌رود مدیران و معاونان با همکاری و مسئولیت‌پذیری، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف آموزشی ایفا کنند.

آذرکیش با اشاره به اهمیت همکاری تیمی در ارتقای کیفیت آموزشی تصریح کرد: تشکیل و تقویت گروه‌های آموزشی در استان‌ها همراه با افزایش ساعت‌های آموزش جزو اولویت‌های مهم امسال است. برای ارتقای امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دبیرخانه‌ها بودجه‌ای اختصاص یافته که امکان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های تحولی وزارتخانه گفت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، افزایش تجهیزات و استخدام‌های ویژه هنرستان‌ها از سیاست‌های کلیدی وزارت آموزش و پرورش است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم بسترسازی فرهنگی و آموزش خانواده‌ها در حمایت از دانش‌آموزان با استعدادهای مختلف تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود مراکز دولتی به صورت رایگان برای دانش‌آموزان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور