معاون وزیر آموزش و پرورش:
اجرای الگوی مدرسه تراز گام مهمی در بهبود کیفیت آموزش است
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدمصطفی آذرکیش صبح امروز در نشست مشترک با مدیران و رؤسای نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان قزوین بر ارتقای توانمندیهاشی حرفهای معلمان و مدیران مدارس تأکید کرد و گفت: اجرای الگوی مدرسه تراز و برگزاری دورههای توانمندسازی مدیران گام مهمی در بهبود کیفیت آموزش است.
وی افزود: صدور ابلاغهای اجرایی برای رؤسای مناطق و معاونین آموزشی به افزایش اشراف آنان بر وظایف کمک میکند. این برنامهها در راستای تحقق مهر متفاوت و تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش اجرا میشود و انتظار میرود مدیران با مسئولیتپذیری، به پیشبرد اهداف آموزشی کمک کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت درک مشترک میان معلمان، مدیران و طراحان برنامههای آموزشی گفت: برای موفقیت در تحول نظام آموزشی باید مشکلات ریشهای به درستی شناسایی و حل شود، نه فقط پرداختن به مسائل سطحی.
آذرکیش با اشاره به ضرورت تحلیل دقیق مشکلات و تفاوت میان مسئله و مشکل اضافه کرد: تعریف دقیق مشکلات و یافتن راهکارهای اساسی، کلید بهبود کیفیت آموزش است.
وی با اشاره به برنامههای مهم معاونت آموزش متوسطه ادامه داد: این برنامهها شامل ارتقای توانمندی معلمان و مدیران، توسعه مهارتهای فنی و نرمافزاری دانشآموزان، تقویت پژوهشسراها و افزایش پوشش تحصیلی بازماندگان از تحصیل است.
معاون آموزش متوسطه تاکید کرد: این برنامهها در راستای تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی اجرا میشود و انتظار میرود مدیران و معاونان با همکاری و مسئولیتپذیری، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف آموزشی ایفا کنند.
آذرکیش با اشاره به اهمیت همکاری تیمی در ارتقای کیفیت آموزشی تصریح کرد: تشکیل و تقویت گروههای آموزشی در استانها همراه با افزایش ساعتهای آموزش جزو اولویتهای مهم امسال است. برای ارتقای امکانات سختافزاری و نرمافزاری دبیرخانهها بودجهای اختصاص یافته که امکان بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها را فراهم میکند.
وی با اشاره به برنامههای تحولی وزارتخانه گفت: توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش، افزایش تجهیزات و استخدامهای ویژه هنرستانها از سیاستهای کلیدی وزارت آموزش و پرورش است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم بسترسازی فرهنگی و آموزش خانوادهها در حمایت از دانشآموزان با استعدادهای مختلف تاکید کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود مراکز دولتی به صورت رایگان برای دانشآموزان ادامه خواهد داشت.