ادارات خوزستان در روز چهارشنبه تعطیل شد

با افزایش دما و شدت گرما، ادارات خوزستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، تعطیل اعلام شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و با توجه به اعلام استانداری، با توجه به روند افزایشی دمای استان، تقاضای شرکت‌های توزیع و انتقال برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق با موافقت سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان ادارات استان در روز چهارشنبه (۲۲ مردادماه) تعطیل شد.

فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدماتی و نوبت کاری از این دورکاری مستثنی هستند. 

 

 

