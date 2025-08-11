به دلیل افزایش دما؛
ادارات خوزستان در روز چهارشنبه تعطیل شد
با افزایش دما و شدت گرما، ادارات خوزستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، تعطیل اعلام شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و با توجه به اعلام استانداری، با توجه به روند افزایشی دمای استان، تقاضای شرکتهای توزیع و انتقال برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق با موافقت سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان ادارات استان در روز چهارشنبه (۲۲ مردادماه) تعطیل شد.
فعالیت شعب کشیک بانکها و بیمهها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانکها و بیمهها خواهد بود.
مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری از این دورکاری مستثنی هستند.