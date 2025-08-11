خبرگزاری کار ایران
آغاز سفر کاری وزیر میراث‌فرهنگی به فارس/ بازدید از پاسارگاد و تخت‌جمشید در دستور کار

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها و پروژه‌های میراثی و گردشگری استان فارس، وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شد و مورد استقبال مقامات استان و فعالان این حوزه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری صبح امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ وارد شیراز شد و در بدو ورود، حسینعلی امیری استاندار فارس، اسفندیار عبدالهی نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی، مهدی پارسایی معاون امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، محسن ضیایی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، سیدعلاالدین کراماتی فرماندار شیراز و جمعی از فعالان گردشگری، از وی استقبال کردند.

هدف اصلی این سفر، بازدید و ارزیابی میدانی وضعیت نگهداری و معرفی دو مجموعه جهانی ارزشمند ایران، یعنی پاسارگاد و تخت‌جمشید و همچنین بررسی فرصت‌های توسعه گردشگری و حفاظت از اماکن تاریخی شهرستان ارسنجان عنوان شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این بازدیدها، ضمن گفت‌وگو با مسئولان محلی و کارشناسان، راهکارهای ارتقاء مدیریت پایگاه‌های میراث جهانی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان فارس را مورد بررسی قرار خواهد داد.

