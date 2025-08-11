خبرگزاری کار ایران
مدیرکل شیلات لرستان:

سالانه ۵۰ میلیون تخم چشم زده در مجتمع پرورش ماهی سلسله تولید می شود

مدیرکل شیلات لرستان گفت: مزرعه پرورش و تکثیر ماهیان سردآبی احرار سلسله سالانه ۵۰ میلیون تخم چشم زده تولید می کند.

به گزارش ایلنا، کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان گفت: مزرعه پرورش و تکثیر ماهیان سردآبی احرار در سال ۱۳۷۶ در شهرستان سلسله در جهت توسعه آبزی‌پروری استان تاسیس شد. 

وی افزود: مساحت این مجموعه ۴۰ هزار متر مربع و با ظرفیت تولید ۵۰ میلیون تخم چشم زده در حال فعالیت است. 

مدیرکل شیلات لرستان گفت: در این مزرعه پرورش ماهی ۸۰۰ تن ماهی پروار با سرمایه گردش ۱۰۰ میلیارد تومان سالانه تولید می‌شود. 

 بیرانوند بیان کرد: این مجتمع برای ۵۰ نفر به طور مستقیم و برای ۲۰۰ نفر به طور غیر مستقیم اشتغال‌زایی کرده است. 

وی ادامه داد: گونه‌هایی که در این مجتمع پرورش داده می‌شود شامل قزل آلای رنگین کمان، ماهی سالمون و ماهی آزاد دریای خزر می‌باشد. 

مدیرکل شیلات لرستان گفت: از جمله برنامه‌ها و اهداف این مجتمع پرورش ماهی ارزآوری، جذب نیروی کار، مولد سازی، تولید تخم چشم زده ایرانی، مکانیزه کردن با استفاده از دستگاه‌های اوزون ساز و پنل خورشیدی اشاره کرد.

