خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان عملیات نفس‌گیر اطفای حریق تالاب میانگران ایذه+ فیلم

پایان عملیات نفس‌گیر اطفای حریق تالاب میانگران ایذه+ فیلم
کد خبر : 1672345
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار: آتش سوزی های میانگران عمدی است

در پی وقوع آتش سوزی گسترده در تالاب میانگران ایذه که از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه شب گذشته آغاز شده بود، مسئول واحد آتش نشانی ایذه از پایان عملیات در ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز خبر داد.

احسان احمدپور با اعلام خبر پایان عملیات موفقیت آمیز اطفای حریق تالاب میانگران ایذه به ایلنا گفت: تالاب میانگران یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی و محیط زیستی استان خوزستان است که طی سالیان گذشته به شکل بی رحمانه‌ای مورد آتش‌سوزی قرار گرفته که در آخرین مورد آن یکشنبه شب بخش‌های وسیعی از آن دچار حریق شد. 

وی افزود: هشت اکیپ از مجموعه شهرداری و چهار اکیپ پشتیبانی شامل لودر و دو تانکر آب و بنز خاور عملیات اطفای حریق را برعهده داشت. 

احمدپور تصریح کرد: بیش از پنج هکتار از تالاب در آتش از بین رفت و عملیات  تا ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد ادامه داشت. 

عبدالحسین حسینی شهردار ایذه که در محل تالاب حاضر و کار مدیریت عملیاتی را برعهده داشت نیز در این خصوص به ایلنا گفت: به محض وقوع حادثه و انتشار دود نیروهای شهرداری وارد تالاب شدند و تمام نیروهای آتش نشانی برای کنترل آتش به کار گرفته شد.

حسینی افزود: وزش باد متاسفانه کار کنترل آتش را سخت کرد که خوشبختانه نیروهای آتش نشانی توانستند اطفای حریق را تا پاسی از بامداد به سرانجام برسانند.

وی با تأکید بر این موضوع که به ماشین آلات شهرداری خسارت های چندصدمیلیونی وارد  و محیط زیست شهرستان مورد هدف تخریب قرار گرفته شده، گفت: این آتش‌سوزی ها عمدی و همزمان در چند نقطه با حد فاصل ۱۰۰۰ متر در ساعت اولیه اتفاق افتاده بود که متاسفانه کار  عوامل انسانی است. 

انتهای پیام/
خبرنگار : بهنام رضایی مالمیر
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور