پایان عملیات نفسگیر اطفای حریق تالاب میانگران ایذه+ فیلم
شهردار: آتش سوزی های میانگران عمدی است
در پی وقوع آتش سوزی گسترده در تالاب میانگران ایذه که از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه شب گذشته آغاز شده بود، مسئول واحد آتش نشانی ایذه از پایان عملیات در ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز خبر داد.
احسان احمدپور با اعلام خبر پایان عملیات موفقیت آمیز اطفای حریق تالاب میانگران ایذه به ایلنا گفت: تالاب میانگران یکی از مهمترین منابع طبیعی و محیط زیستی استان خوزستان است که طی سالیان گذشته به شکل بی رحمانهای مورد آتشسوزی قرار گرفته که در آخرین مورد آن یکشنبه شب بخشهای وسیعی از آن دچار حریق شد.
وی افزود: هشت اکیپ از مجموعه شهرداری و چهار اکیپ پشتیبانی شامل لودر و دو تانکر آب و بنز خاور عملیات اطفای حریق را برعهده داشت.
احمدپور تصریح کرد: بیش از پنج هکتار از تالاب در آتش از بین رفت و عملیات تا ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد ادامه داشت.
عبدالحسین حسینی شهردار ایذه که در محل تالاب حاضر و کار مدیریت عملیاتی را برعهده داشت نیز در این خصوص به ایلنا گفت: به محض وقوع حادثه و انتشار دود نیروهای شهرداری وارد تالاب شدند و تمام نیروهای آتش نشانی برای کنترل آتش به کار گرفته شد.
حسینی افزود: وزش باد متاسفانه کار کنترل آتش را سخت کرد که خوشبختانه نیروهای آتش نشانی توانستند اطفای حریق را تا پاسی از بامداد به سرانجام برسانند.
وی با تأکید بر این موضوع که به ماشین آلات شهرداری خسارت های چندصدمیلیونی وارد و محیط زیست شهرستان مورد هدف تخریب قرار گرفته شده، گفت: این آتشسوزی ها عمدی و همزمان در چند نقطه با حد فاصل ۱۰۰۰ متر در ساعت اولیه اتفاق افتاده بود که متاسفانه کار عوامل انسانی است.