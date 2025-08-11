خبرگزاری کار ایران
سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان:

قاچاقچیان کالا در استان ۸ میلیارد ریال جریمه شدند

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه بیش از ۸ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز دوشنبه بیستم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق مغز گردو به ارزش یک میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد. 

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد با بازرسی از یک منزل مسکونی محموله قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 

شاهی همچنین ادامه داد: پرونده قاچاق آبکش به ارزش ۹۳۵ میلیون و ۴۳۳ هزار ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد. 

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۹۳۵ میلیون و ۴۳۳ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد شعبه همچنین متخلف را به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. 

وی بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 

شاهی در ادامه گفت: پرونده قاچاق پوشاک به ارزش سه میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد. 

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

به گفته شاهی، شعبه همچنین متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت چهار میلیارد ۹۵۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. 

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

