رئیس پلیس‌راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به اینکه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارندگی در سطح استان بسیار محدود بوده، نخستین بارش‌ها موجب ترکیب گردوغبار انباشته‌شده بر سطح راه با آب باران و ایجاد حالت صابونی و لغزندگی جاده‌ها شده است.

سرهنگ هادی عبادی با تأکید برافزایش خطر بروز حوادث رانندگی افزود: این شرایط اصطکاک تایر خودرو با سطح راه را کاهش داده و خطر لغزش، انحراف و تصادف را به‌طورجدی افزایش می‌دهد. رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه ترمز ناگهانی یا تغییر مسیر سریع خودداری کنند.

رئیس پلیس‌راه مازندران با اشاره به نکات ایمنی گفت: روشن بودن چراغ‌ها در زمان بارندگی، رعایت احتیاط در پیچ‌ها و شیب‌ها و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

وی در پایان از رانندگان خواست: پیش از آغاز سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود اطلاع یافته و با برنامه‌ریزی مناسب، شرایط ایمنی سفر را فراهم کنند.

