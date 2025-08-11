آغاز بارشها در مازندران؛ هشدار جدی پلیسراه درباره لغزندگی جادهها
با آغاز نخستین بارشهای پاییزی در مازندران، پلیسراه استان نسبت به لغزندگی جادهها هشدار داد.
رئیس پلیسراه مازندران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به اینکه در هفتهها و ماههای اخیر بارندگی در سطح استان بسیار محدود بوده، نخستین بارشها موجب ترکیب گردوغبار انباشتهشده بر سطح راه با آب باران و ایجاد حالت صابونی و لغزندگی جادهها شده است.
سرهنگ هادی عبادی با تأکید برافزایش خطر بروز حوادث رانندگی افزود: این شرایط اصطکاک تایر خودرو با سطح راه را کاهش داده و خطر لغزش، انحراف و تصادف را بهطورجدی افزایش میدهد. رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه ترمز ناگهانی یا تغییر مسیر سریع خودداری کنند.
رئیس پلیسراه مازندران با اشاره به نکات ایمنی گفت: روشن بودن چراغها در زمان بارندگی، رعایت احتیاط در پیچها و شیبها و پرهیز از سبقتهای غیرمجاز از مهمترین اقداماتی است که میتواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.
وی در پایان از رانندگان خواست: پیش از آغاز سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود اطلاع یافته و با برنامهریزی مناسب، شرایط ایمنی سفر را فراهم کنند.