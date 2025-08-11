خبرگزاری کار ایران
مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى مطرح کرد:

لزوم توجه ویژه به ظرفیت محلات جهت حفاظت از مردم در مواقع اضطرارى و ضروری

کد خبر : 1672308
مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى لرستان بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت محلات جهت حفاظت از مردم در مواقع اضطرارى و ضروری تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، افشین ترکارانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان سلسله اظهار داشت: سیاست محله محوری و استفاده از ظرفیت‌های محلات جهت حفاظت از مردم و ساماندهی آن‌ها در مواقع اضطراری و ضرورت توجه به بعنوان یک اولویت در شورای پدافند غیر عامل، مطرح است. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح مقوله پدافند غیرعامل و مسجل شدن نقش و اهمیت آن در جامعه (بخصوص پس از تجاوز ۱۲ روزه) افزود: مدیران دستگاه‌ها و همچنین آحاد مردم بایستی شناخت و بینش خود را نسبت به این موضوع مهم تغییر داده و به آن به عنوان یک امر ضروری و تاثیر گذار در زندگی نگاه کنند. 

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان با تاکید به نقش مقوله آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه عنوان کرد: همه دستگاه‌ها بایستی با رویکردی پیشگیرانه اقدامات لازم را جهت رعایت الزامات پدافند غیرعامل و مصونیت سازی حوزه‌های سایبری، تامین انرژی پایدار، تجهیز زیرساخت‌ها و مراکز کلیدی به مولد برق اضطراری و درنهایت تاب آوری و تداوم کارکرد زیر ساخت‌ها و مراکز انجام دهند. 

ترکارانی ادامه داد: وظایف تمامی اعضای شوراهای استانی و شهرستانی و همچنین کارگروه‌های متناظر در دستور العمل اجرایی سازمان پدافند غیرعامل مشخص شده و همگی بایستی بعنوان یک الزام قانونی به وظایف خود عمل نمایند. 

به گزارش ایلنا ، در این جلسه پس از ارائه گزارش و استماع عملکرد کارگروه‌های یازده‌گانه خانم «مریم ملکی صادقی» فرماندار شهرستان بر تکلیف دستگاه‌ها به اجرای وظایف مربوطه در حوزه پدافند غیرعامل تاکید کرد.

