یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد:
ناترازیهای انرژی زندگی چند هزار کارگر را به مخاطره انداخته است
سایه تعدیل بر سر کارگران با قطعیهای برق
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با ابراز ناخرسندی از ناترازیهای انرژی و قطعی برق، گفت: متأسفانه در آغاز سالی که تحت عنوان سرمایهگذاری برای تولید نام گرفته است، با وضعیت ناترازی انرژی و کمبود برق مواجه شدهایم. امیدوار هستیم که دولتمردان و مسئولین ارشد دستگاههای اجرایی تدابیر ویژهای را در نظر بگیرند و اقداماتی را به کار گیرند تا ناترازیهای انرژی در حوزه انرژی را سروسامان دهند.
داوود میرزایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در سالی که قرار بود در تولید سرمایهگذاری شود و واحدهای تولیدی و صنعتی در این عرصه بیش از پیش فعال باشند، متأسفانه به شدت موانع بر سر راه تولید گذاشتهاند و تولیدکننده عاصی شده است. امروز به دلیل ناترازی انرژی و قطعی برق بسیاری از سرمایهگذاران در عرصه تولید حاضر شدهاند، عطای تولید را به لقای آن ببخشند و این عرصه را رها کنند و سرمایههای خود را در عرصههای دیگری سرمایهگذاری کنند. عرصه کار و تولید یکی از دغدغههای اصلی در حوزه اقتصادی کشور است و در این راستا باید موانع از سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران برداشته شود.
وی ادامه داد: به نظر میرسد مجلس نیز کاملاً در این حوزه سیاسیکاری کرده و با برخی افراد در این حوزه مماشات میکند. امیدوار هستیم که دولتمردان و مسئولین ارشد دستگاههای اجرایی تدابیر ویژهای را در نظر بگیرند و اقداماتی را به کار گیرند تا ناترازیهای انرژی در حوزه انرژی را سروسامان دهند. بیمدیریتی در حوزه ساماندهی انرژی حاصل چندین سال مداوم است، در سال جاری با نام زیبای ناترازی انرژی و کمبود برق، عرصه کار و تولید با بحران و چالش مواجه شده و به سبب آن زندگی چندین هزار کارگر به مخاطره افتاده است. موضوعی که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
سایه تعدیل بر سر کارگران با قطعیهای برق ناشی از ناترازیهای انرژی
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: سالهای گذشته واحدهای تولیدی و صنعتی به دلایلی با کمبود نیروی کار مواجه شده بودند و نیروهای جوان تحصیلکرده به دلیل عدم منطقی بودن حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول به کار نمیشدند. در این شرایط کارفرمایان مجبور بودند با همان تعداد کارگرانی که در اختیار داشتند به فعالیت بپردارند و کارگران را به صورت شیفتهای 12 ساعته طولانی سازماندهی کنند. به دلیل همین شیفتهای طولانی مدت و انجام اضافهکاری، کارگران حقوق و دستمزد بالایی دریافت میکردند و بر اساس آن برنامهریزیهایی برای تأمین مایحتاج و هزینههای زندگی خود ایجاد کرده بودند.
میرزایی تصریح کرد: اما به یکباره به دلیل قطعیهای برق ناشی از ناترازیهای انرژی، متأسفانه کارفرمایان سایه تعدیل را بر سر کارگران انداختند و برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی نیروهای کار خود تعدیل کردند. بسیاری شیفتهای بلندمدت 12 ساعته به شیفتهای 8 ساعته تقلیل پیدا کرد و سبب شد تا حقوق و دریافتی کارگران تقریباً به نیمه برسد. این وضعیت سبب شده است تا میزان حقوق و دستمزد دریافتی پاسخگوی تأمین هزینههای کارگران نباشد و گرفتار چنین شرایطی گردند. بر این اساس ناترازیهای انرژی و قطعی برق جامعه کارگری را با چالش مواجه میکند و باعث آسیب به این قشر میشود.
وی با هشدار نسبت به اینکه قطع برق کارگر و کارفرما را مقابل یکدیگر قرار داده است، بیان داشت: کارگران کشور بسیار نجیب و زحمتکش هستند. کارگری که در نتیجه قطع برق و تعطیلی بنگاه اقتصادی، با تأخیر دریافت حقوق مواجه شده چگونه میتواند روبروی کارفرمای خود بایستد و از او مطالبه حقوق کند. از یک سو کارفرما توان پرداخت حقوق بدون تولید و کسب درآمد را ندارد و از سوی دیگر چشم امید کارگر به حقوقی است که ماهیانه از کارفرما دریافت میکند. هنگامی که این رابطه درست برقرار نمیشود، تقابل، بدبینی و ناامیدی در واحدهای تولیدی و صنعتی رقم میخورد، مشکلی که مقصر اصلی آن دولت است.
با قطعیهای برق امنیت شغلی کارگران در حال از بین رفتن است
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نسبت به تهدیدات و چالشها در حوزه امنیت شغلی کارگران به دلیل قطعی برق و ناترازی انرژی هشدار داده و تأکید کرد: با این قطعیهای بابرنامه و بیبرنامه برق، امنیت شغلی متزلزل کارگران کاملاً در حال از بین رفتن است. چرا که با توجه به قطع برق کارگران به مرخصیهای تحمیلی میروند و به علت اینکه میزان تولید نیز به میزان قابل توجهی پایین میآید، از حقوق و دستمزد و مزایای کارگران نیز کاسته خواهد شد. انتظار داریم شرایطی مهیا شود که حتیالامکان برق واحدهای تولیدی قطع نشود و اندیشهای اصولی برای این به ظاهر ناترازیها اتخاذ شود.
میرزایی ابراز داشت: کارخانههای بزرگ با قطع برق به سوی اخراج کارگران یا تعدیل نیرو نمیروند. بسیاری از کارفرمایان ناچار هستند برای جلوگیری از هزینههای اضافی، کارگاه را تعطیل کنند و کارگرها را به خانه بفرستند. اما حاضر نیستند کارگر توانمند و با سابقهای که میتواند در خط تولید مؤثر باشد را اخراج کنند. کارفرما نیز تا حدودی میتواند این شرایط را تحمل کند. مگر کارفرما چقدر میتواند شرایطی را تحمل کند که برق واحد تولیدی و صنعتی آن را قطع کنند و به همین دلیل کارگران را به خانه بفرستند و بدون آنکه تولید و درآمدی داشته باشد، حقوقهای کارگران را به موقع بپردازد.
وی با تأکید بر اینکه قطع برق ضرر و زیان دوسویه دارد، اضافه کرد: اگر چه با قطع برق، کارفرما تاوان میدهد و ناچار است حقوق و حق بیمه کارگران را بپردازد، اما بسیاری از مزایای کارگران از جمله اضافهکاری، نوبت کاری، آکورد، بهرهوری و دیگر موارد که ناشی از تولید است، حذف میشود. قطع برق مساوی با کاهش درآمدهای جانبی و در بدترین شرایط اخراج کارگران است. اینکه کارگر در خانه بماند و حقوق پایه را دریافت کند، باعث تضعیف قدرت خرید او میشود و جذابیت کار را میگیرد. بسیاری از کارگران به دلیل حقوقهای ناچیز و کاهش درآمدهای جانبی ناشی از قطع برق با مشکلات معیشتی جدی روبرو شدهاند.
برق کارخانهها را قطع میکنند تا برق خانهها وصل شود
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با انتقاد شدید و جدی از اینکه متأسفانه برق کارخانهها را قطع میکنند تا برق خانهها وصل شود، گفت: کارگر این موضوع را میپذیرد که برق خانه وی قطع باشد، اما برق محل کار که منبع درآمد اوست، قطع نشود. اگر کارگر حقوق نگیرد، حتی توان پرداخت پول قبض برق را هم ندارد. آیا شرکت توزیع نیروی برق حاضر میشود به کارگری که در نتیجه قطع برق، درآمد خود را از دست داده و توان پرداخت قبض برق را ندارد، معافیت بدهد و پول برق را دریافت نکند. اگر برق خانه کارگران را قطع کنند، بهتر از آن است که برق کارخانهها و نان سفره کارگران را قطع کنند.
میرزایی افزود: به عنوان یک کارگر پیشنهاد میکنم به جای قطع کردن برق واحدهای تولیدی و صنعتی، برق منازل کارگران قطع شود. چرا که با قطع برق واحدهای تولیدی، نان و درآمد کارگر قطع میشود و دیگر توان پرداخت وجه قبض برق منزل خود را نیز نخواهد داشت. در این شرایط حداقل زمانی که نمیتواند حقوق دریافت کند، دیگر مجبور نیست وجه قبوض برق را نیز پرداخت کند. نمیتوان به شرکت توزیع نیروی برق گفت که کارگر حقوق نگرفته است، وجه قبوض برق را از آنها دریافت نکنید و یا برق آنها را قطع نکنید. این مجموعه رحم ندارد و به محض عدم پرداخت وجه قبوض، برق را قطع میکند.
وی از قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی انتقاد شدیدی کرده و ادامه داد: به جای آنکه با قطع برق کارخانهها رگ درآمدی کارگران را ببرند، بهتر است برق خانههای کارگران را قطع کنند تا بتوانند دستمزد خود را از کارخانه بگیرد. کارگران از قطعیهای مکرر برق که به تعطیلی کارخانهها منجر میشود، نگران هستند. کارگر نگران این است که اگر برق کارخانه قطع شده و در پی آن تولید متوقف شد، کارفرما ناچار به اخراج یا تعدیل نیرو شود. متأسفانه در این صورت، کارگران با چالشهای بسیاری روبرو خواهند شد. در چنین شرایطی امنیت شغلی و در نتیجه معیشت و وضعیت اقتصادی کارگران و خانوادههای آنها به مخاطره میافتد.