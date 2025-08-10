خبرنگاران چشم بینای جامعه و صدای رسای مردم هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا ، جعفر مردانی، عصر امروز در آیین تجلیل از خبرنگاران این استان بر نقش محوری رسانه‌ها در تقویت انسجام ملی و تبدیل اختلاف‌ها به فضای گفت‌وگو تأکید کرد.

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر محوری‌بودن نقش رسانه‌ها در انسجام ملی، اظهار داشت: وقتی اختلاف دیدگاه‌ها از مسیر گفت‌وگو و تعامل سازنده بیان شود، بذر همدلی و ثبات در جامعه کاشته می‌شود.

مردانی بیان کرد: خبرنگاری یکی از ستون‌های حیات اجتماعی و تصمیم‌سازی کشور است و خبرنگاران به عنوان چشم بینای جامعه و صدای رسای مردم می باشند.

وی ادامه داد: رسانه به‌حق رکن چهارم مردمسالاری است و با شجاعت و صداقت، حقیقت را به جامعه منتقل می‌کند و پرسشگری خبرنگاران نه تهدید، بلکه خدمتی بزرگ برای سلامت تصمیم‌سازی‌هاست.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر ضرورت حل مشکلات معیشتی و صنفی خبرنگاران (امنیت شغلی، مسکن، بیمه و حمایت‌های قانونی) تأکید و متعهد شد با همکاری نهادهای مرتبط، گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شود.

وی نهادینه‌کردن فرهنگ شفافیت و روان‌سازی دسترسی به اطلاعات را از اولویت‌های مدیریت ارشد استان برشمرد و از مدیران خواست: شکایت‌های خود از رسانه‌ها را پس بگیرند و فضای نقد و گفت‌وگو را جایگزین مسیرهای حقوقی کنند، زیرا رسانه مسئول اصلاح کژی‌هاست.

استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات عمرانی استان اشاره کرد و گفت: اعتبارات عمرانی چهارمحال و بختیاری پنج هزار میلیارد تومان(همت) است که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مردانی خاطر نشان کرد: از محل مسولیت اجتماعی شرکت نفت نزدیک به ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به پروژه‌های نیمه‌تمام تخصیص یافته که به صورت ۱۰۰ درصد نقد پرداخت شده است.

وی یادآور شد: در سال جاری حدود هشت دهم هزار میلیارد تومان(همت) از محل اعتبارات متوازن در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای اجرای پروژه‌های ملی قرار گرفت.

استاندار چهار محال و بختیاری اظهارداشت: تاکنون حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در پروژه‌های حیاتی مانند تأمین آب شرب شهرها و روستاها، احداث راه‌های روستایی و رفع بحران‌های آبی‌ هزینه شده است.

انتهای پیام/