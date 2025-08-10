وضعیت فرهنگ استان "زرد" است/فقط ۱۵۰ خبرنگار مازندرانی بیمه هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد محمدی عصر یک‌شنبه در نشست با خبرنگاران که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌های رسانه‌ها، اظهار داشت: برخی از این دغدغه‌ها باید بصورت ملی حل شود.

وی با بیان مشکلات بیمه هنرمندان و اهالی رسانه، افزود: ۵۰۰ نفر در استان بیمه هستند اما از خانواده هنرمندان و رسانه‌ها نیستند و از بیش از ۸۰۰ خبرنگار استان، حدود ۱۵۰ نفر بیمه هستند.

محمدی این آمار را در راستای ضرورت حمایت بیشتر از فعالان این حوزه دانست و افزود: غالب خبرنگاران، خبر شغل اول آن‌ها است، اما این شغل به عنوان حرفه محسوب نمی‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران به مشکلات صنایع چوب و کاغذ مازندران و نیاز رسانه‌ها به کاغذ اشاره کرد و گفت: ۱۹ روزنامه و ۴۱ هفته‌نامه و همچنین ماهنامه و فصل‌نامه در استان وجود دارد و از صنایع چوب خواستیم تا ۱۰۰ تن کاغذ به قیمت دولتی بدهند که مقرر شد ۳۸ تن اختصاص دهند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های سواد رسانه‌ای با اساتید مجرب به صورت پیوسته در سطح استان، خبر داد.

محمدی با تاکید بر فرهنگ غنی مازندران، ابراز تاسف کرد که این استان هرگز به عنوان "قطب فرهنگی" معرفی نشده و تنها به "قطب کشاورزی" شناخته شده است. این در حالی است که فرهنگ زیربنای اقتصاد است.

وی وضعیت فرهنگ مازندران را "زرد" توصیف کرد و گفت: به لحاظ سرانه فرهنگی بسیار ضعف داریم و ساری در این زمینه بسیار ضعیف است.

محمدی با اشاره به فراموشی زبان و آیین‌های بومی، تاکید کرد: معتقدم مازندران قطب فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران در پایان سخنان خود یاد شهدای رسانه را گرامی داشت و گفت: یاد می‌کنم از ۳۴۵ شهید رسانه کشور، ۳۰ شهید مازندران و ۱۲ شهید در جنگ ۱۲ روزه.

وی بر لزوم برنامه‌محور بودن مدیران تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به افق درست در حوزه فرهنگ، همه باید ورود پیدا کنند.

محمدی از تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات رسانه‌ای و تدوین طرح جامع رسانه‌ای کشور خبر داد.

انتهای پیام/