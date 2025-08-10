خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۴۰ بسته هروئین از معده قاچاقچیان در نائین

کشف ۱۴۰ بسته هروئین از معده قاچاقچیان در نائین
کد خبر : 1672182
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف یک کیلو و ۱۲۵ گرم هروئین در قالب ۱۴۰ بسته به صورت انباری از ۴ سوداگر مرگ خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احسان بدیعیان اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان از جابه جایی مقادیری مواد مخدر در پوشش مسافرت خانوادگی از استان‌های جنوبی به مرکز کشور مطلع و بلافاصله اقدامات خود را آغاز کردند.

وی گفت: مأموران پلیس با حضور در محور مورد نظر و با بررسی‌های دقیق و گسترده میدانی در نهایت هر ۴ متهم را سوار بر یک دستگاه تاکسی در محل ایست و بازرسی شهید شرافت شناسایی و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین خاطر نشان کرد: در بررسی‌های دقیق از آنان مشخص شد این افراد در حال انتقال محموله‌ای از مواد افیونی به روش بلعیدن هستند که با اقدامات انجام شده، یک کیلو و ۱۲۵ گرم هروئین در قالب ۱۴۰ بسته از معده متهمان کشف و این افراد به مرجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور