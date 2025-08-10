کشف ۱۴۰ بسته هروئین از معده قاچاقچیان در نائین

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احسان بدیعیان اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان از جابه جایی مقادیری مواد مخدر در پوشش مسافرت خانوادگی از استان‌های جنوبی به مرکز کشور مطلع و بلافاصله اقدامات خود را آغاز کردند.

وی گفت: مأموران پلیس با حضور در محور مورد نظر و با بررسی‌های دقیق و گسترده میدانی در نهایت هر ۴ متهم را سوار بر یک دستگاه تاکسی در محل ایست و بازرسی شهید شرافت شناسایی و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین خاطر نشان کرد: در بررسی‌های دقیق از آنان مشخص شد این افراد در حال انتقال محموله‌ای از مواد افیونی به روش بلعیدن هستند که با اقدامات انجام شده، یک کیلو و ۱۲۵ گرم هروئین در قالب ۱۴۰ بسته از معده متهمان کشف و این افراد به مرجع قضائی معرفی شدند.

