خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل دامپزشکی استان در جمع خبرنگاران:

2 میلیون و 951 هزار رأس دام در استان مرکزی ایمن‌سازی شدند

2 میلیون و 951 هزار رأس دام در استان مرکزی ایمن‌سازی شدند
کد خبر : 1672162
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 2 میلیون و 951 هزار رأس دام سبک و سنگین این استان علیه بیماری‌های مختلف دامی ایمن‌سازی شدند. همچنین 169 هزار و 426 رأس دام سبک و سنگین در راستای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام علیه بیماری تب مالت ایمن‌سازی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فتاحی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری سیاه زخم (شاربن) به تعداد 231 هزار و 851 راس انجام شده که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته‌ است.

وی ادامه داد: در سال جاری 18 هزار و 776 مورد تست برسلوز (بیماری تب مالت) در راستای مقابله با شیوع احتمالی بیماری‌های مشترک انسان و دام در دامداری‌های صنعتی، سنتی استان با افزایش 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته انجام شد. در این رابطه یک رأس دام آلوده شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای جلوگیری و پیشگیری از انتقال بیماری سل 20 هزار و 550 مورد تست در سطح دامداری‌های استان مرکزی انجام شد که در این آزمایش‌ها 17 مورد مثبت مشاهده و دام‌های آلوده از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

فتاحی تصریح کرد: در این بازه زمانی تعداد 699 مورد تست مشمشه نیز با هدف پیشگیری از شیوع احتمالی این بیماری با افزایش 3 برابری در باشگاه‌های سوارکاری و مزرعه‌های نگهداری اسب استان انجام شد. همچنین در این مدت 7454 قلاده سگ علیه هاری ایمن‌سازی شدند.

وی به اهدافی که اجرای طرح‌های واکسیناسیون دامی در پی دارد اشاره کرده و بیان داشت: واکسیناسیون دام‌های استان مرکزی علیه بیماری‌های مختلف دامی و انسانی با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، قابل انتقال بین انسان و دام، افزایش تولید پایدار و کاهش خسارات اقتصادی صورت گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور