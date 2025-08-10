به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فتاحی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری سیاه زخم (شاربن) به تعداد 231 هزار و 851 راس انجام شده که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته‌ است.

وی ادامه داد: در سال جاری 18 هزار و 776 مورد تست برسلوز (بیماری تب مالت) در راستای مقابله با شیوع احتمالی بیماری‌های مشترک انسان و دام در دامداری‌های صنعتی، سنتی استان با افزایش 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته انجام شد. در این رابطه یک رأس دام آلوده شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای جلوگیری و پیشگیری از انتقال بیماری سل 20 هزار و 550 مورد تست در سطح دامداری‌های استان مرکزی انجام شد که در این آزمایش‌ها 17 مورد مثبت مشاهده و دام‌های آلوده از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

فتاحی تصریح کرد: در این بازه زمانی تعداد 699 مورد تست مشمشه نیز با هدف پیشگیری از شیوع احتمالی این بیماری با افزایش 3 برابری در باشگاه‌های سوارکاری و مزرعه‌های نگهداری اسب استان انجام شد. همچنین در این مدت 7454 قلاده سگ علیه هاری ایمن‌سازی شدند.

وی به اهدافی که اجرای طرح‌های واکسیناسیون دامی در پی دارد اشاره کرده و بیان داشت: واکسیناسیون دام‌های استان مرکزی علیه بیماری‌های مختلف دامی و انسانی با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، قابل انتقال بین انسان و دام، افزایش تولید پایدار و کاهش خسارات اقتصادی صورت گرفته است.

