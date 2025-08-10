به گزارش ایلنا، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس در این دیدار، به اجرای موفق اردوی‌های کتابخوانی عشایر در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: این اردوها با استقبال خوب جامعه عشایر همراه بود و مورد تقدیر سازمان خدمات اجتماعی کشور قرار گفت‌.

محمد حسین فیروزی گفت: همچنین در سال گذشته، طرح آب و کتاب نیز در فارس اجرا شد که در این طرح، با کمک ۵۲ تانکر آب‌رسان در دو مرحله کتاب و نشریه براساس شرایط اقلیمی هر جامعه عشایر در دسترس خانواده‌های عشایری قرار گرفت.

فیروزی با اشاره به اینکه در تلاشیم کار ترویج کتابخوانی در جامعه عشایر کیفی‌تر شود، تصریح کرد: امسال علاوه بر اردوی کتابخوانی عشایر، طرح‌های دیگر هم به پیوست اردو اجرا خواهد شد. برنامه‌های حوزه عشایر در دو سال گذشته، با کمک دستگاه‌های خدمت‌رسان حوزه عشایر انجام شد. اجرای این طرح‌ها در سال جاری، هم در تأمین اعتبار و هم همکاری دیگر دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و فرمانداری‌ها به حمایت کامل نیاز دارد.

فیروزی با بیان اینکه طرح آب و کتاب نیز امسال اجرا می‌شود، گفت: برای برگزاری اردوی‌های کتابخوانی عشایر نیاز است سایر دستگاه‌هایی که توان اجرای کارهای میدانی دارند پای کار بیایند. پیک هدهدسفید و جشنواره دانش‌آموزی نیز از کارهای اولیه انجام شده عشایری است و نیاز به تأمین اعتبار دارد.

معاون مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس نیز در این دیدار عنوان کرد: یکی از دلایلی که ایران نامیرا است، وجود عشایر است چرا که عشایر ذخیره و گنجینه ایران هستند.

اسماعیل امیری با استقبال از طرح‌های کتابخوانی عشایر فارس گفت: برنامه‌های کتابخوانی عشایر در تقویت مؤلفه فرهنگی کشور کاری مؤثر و ارزشمند است و می‌توان برای آن، بودجه فرهنگی ویژه در نظر گرفت؛ این طرح‌ها در شورای اجتماعی و شورای فرهنگ عمومی استان مطرح خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش عشایر فارس نیز در این نشست با بیان اینکه مهم‌ترین جامعه مخاطب این طرح‌ها، دانش‌آموزان عشایری است؛ یادآور شد: از طرح‌های کتابخوانی عشایر استقبال و از کتابخانه‌ها بابت تلاش در این حوزه تشکر می‌کنیم.

میثم رضازاده چگینی همچنین، بر تداوم این طرح‌ها تأکید کرد و گفت: فرمانداران در شهرستان‌ها باید احساس مسئولیت داشته باشند و بسترسازی آن در شهرستان‌ها انجام شود.

انتهای پیام/