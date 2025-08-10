فرمانده انتظامی استان خبرداد؛
سارقان ٦ کیلوگرم طلا در فیروزآباد دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان از دستگیری خواهر و برادری در فیروزآباد خبر داد که اقدام به سرقت ٦ کیلوگرم طلا کرده بودند.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی مراجعه حضوری متصدی یک واحد صنفی طلافروشی به پلیس آگاهی شهرستان فیروزآباد و اعلام گزارش مبنی بر اینکه مقدار ٦ کیلو طلا از مغازه وی بهصورت مستمر طی ٣ سال به سرقت رفته است، پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی جهرم با بررسی شیوه وقوع سرقت و با اشراف اطلاعاتی یک متهم زن که با همکاری برادر خود با استفاده از روش کش روزنی اقدام به سرقت طلا کرده بودند را شناسایی و با هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه سارقین اموال مسروقه را به طلافروشان و بنگاهداران فروخته و چندین خودرو و منزل خریداری نمودهاند، گفت: در بازجویی و تحقیقات پلیسی متهمین ٣١ و ٤١ساله پس از مواجه با دلایل و مستندات به سرقت ٦ کیلوگرم طلا به روش کش روزنی، اعتراف کردند.
سردار ملکی تصریح کرد: در این راستا ۱۲ نفر مالخر با هویتهای مشخص که اقدام به خرید طلاجات از متهمین نموده بودند دستگیر و ۱۳ دستگاه انواع خودرو، یکدستگاه موتورسیکلت و ٢ منزل ویلایی و آپارتمان که سارقین با فروش طلاجات مسروقه خریداری کرده بودند نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ارزش اموال توقیف شده برابر نظر کارشناسان ٢۵٠ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان و واحدهای صنفی طلافروشی درخواست کرد نهایت دقت را در حفظ و نگهداری اموال خود داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ١١٠ به پلیس اطلاعرسانی کنند.