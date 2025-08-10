خبرگزاری کار ایران
توزیع بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان اعتبار در کمیته برنامه‌ریزی املش

فرماندار املش در کمیته برنامه ریزی این شهرستان از افزایش ۲۴ درصدی اعتبارات این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از املش، فرماندار املش در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان از تخصیص ۱۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعتبار در سال جاری خبر داد و گفت: امسال اعتبارات شهرستان در مقایسه با پارسال ۲۴ درصد افزایش داشته است. 

محمد مهدی مظفری با بیان اینکه تکمیل طرح‌های نیمه تمام گذشته در اولویت برنامه کاری ماست گفت: پارسال از ۱۲۶ میلیارد تومان اعتبار حدود ۵۰ درصد محقق شد و انتظار می‌رود با توجه به اعتبارات امسال، شاهد افتتاح طرح‌های نیمه تمام این شهرستان باشیم.

