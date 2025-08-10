بازدید استاندار از روستاهای بخش لشت نشاء و بررسی مشکلات
استاندار گیلان گفت: حفظ آب بندانها و حفاظت از تالابها از اولویتهای دولت است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در بازدید از روستاهای خشک اسطلخ و شاه میرسرا در بخش لشتنشای شهرستان رشت، ضمن دیدار با اهالی این روستاها و بررسی مشکلات آنها، بر ضرورت انجام اقدامات عملی برای حفظ منابع آبی و زیست محیطی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت آب بندانها در ذخیرهسازی آب زراعی و لزوم سم پاشی منظم همه آب بندانهای استان برای حفظ کیفیت و ظرفیت آنها، افزود: برنامه افزایش رهاسازی ماهی در آببندانهای گیلان با همکاری مدیرعامل شیلات کشور در دستور کار قرار دارد و محدودیتی در برداشت ماهی وجود نخواهد داشت.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات نوسانات برق در استان اشاره کرد و افزود: مصرف روزانه برق در استان حدود ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات است که قطعی برق حداکثر ۳۵۰ مگاوات را شامل میشود و بیشتر این نوسانات به فرسودگی تجهیزات به ویژه ترانسهای برق مربوط است که با تقویت و به روزرسانی این تجهیزات تا ۳ هفته آینده برطرف خواهد شد.
هادی حقشناس درباره تأمین آب آشامیدنی در گیلان گفت: آب دریای خزر با وجود شور بودن و EC پایین (قابلیت انتقال الکتریسیته) منبع مناسبی برای تامین آب استان است که خط انتقال آب به منطقه زیباکنار با همین هدف در دستور کار قرار گرفته و ساخت کارخانه آب شیرین کن هم با همکاری منطقه آزاد انزلی نیز در دست اجراست.
وی با تأکید بر میانگین بالای بارندگی استان در مقایسه با میانگین کشوری، افزود: مشکل تأمین آب آشامیدنی برای مردم استان پذیرفتنی نیست و با بهرهگیری از تمامی منابع موجود، تلاش میشود آب آشامیدنی با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به وضعیت نامناسب تالابهای شرق استان و تالاب بینالمللی انزلی و وخیمتر شدن شرایط با تداوم ساخت و سازهای غیرمجاز و نامتناسب با محیط زیست، گفت: هرگونه فعالیت ساختمانی در استان باید مطابق با ضوابط زیست محیطی انجام شود تا از آسیب به این منابع ارزشمند جلوگیری شود.
حقشناس با اشاره به تجربه موفق پارک ملی گلستان در حفظ محیط زیست، افزود: در ۱۰ روز آینده جلسهای با حضور دهیاران، بخشداران، فرماندار و مدیرکل محیط زیست در استانداری برگزار خواهد شد تا راهکارهای عملی و موثر برای بازسازی و حفاظت تالابها بررسی و تدوین شود.