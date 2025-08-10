یک مسئول خبرداد؛
اختصاص ٩٠ واگن به متروی مشهد از محل قرارداد ایران با چین
مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد گفت: طبق رایزنی با وزارت کشور، ۹۰ دستگاه واگن از قرارداد منعقد شده ایران با چین به مشهد اختصاص یافته است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، کیانوش کیامرز افزود: قراردادی بین وزارت کشور و چین با محوریت شهرداری تهران در خصوص ساخت و تحویل ۶۹۰ دستگاه واگن منعقد شده است.
وی با بیان اینکه نیاز خط سوم مترو مشهد ۲۱۰ دستگاه واگن است، بیان کرد: هم اینک نیاز بخش اول این خط از میدان شهدا تا پایانه امام رضا (ع) از واگن های خط دوم تامین شده است.
مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد ادامه داد: هم اینک ایستگاه های میدان شهدا، باب الجواد (ع) و پایانه امام رضا (ع) به صورت یک سکویی فعال است و تا پایان سال ایستگاه بسیج نیز تکمیل و بهره برداری می شود.
کیامرز خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبار و واریز اعتبار از محل فروش اوراق مشارکت تا شهریور ماه، سکوی دوم مسیر بخش اول خط سوم نیز در نیمه دوم سال جاری فعال خواهد شد.