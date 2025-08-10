۲۰ هزار هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری به کشت بادام اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی در مراسم آزاد برداشت بادام از باغ‌های استان اظهار داشت: خاک‌های آهکی و معتدل چهارمحال و بختیاری، محیط مناسبی برای کشت این محصول فراهم کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، از ۵۰ هزار هکتار باغ موجود در استان، ۲۰ هزار هکتار به کشت بادام اختصاص یافته است.

بهرامی با اشاره به دانش بومی باغداران در پرورش بادام، تأکید کرد: تجربه و مهارت این باغداران به ارتقای کیفیت محصول کمک شایانی کرده است.

وی پیش‌بینی کرد که از ۱۵ هزار هکتار سطح زیر کشت بادام، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن محصول برداشت خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رقم بومی «مامایی» به دلیل کیفیت بالا، در بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه به صادرات بادام اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۲۵۰۰ تن مغز بادام از استان صادر شده که ارزش آن بالغ بر ۳۰ میلیون دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری نیز حفظ شود.

بهرامی همچنین از توسعه زنجیره ارزش بادام در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: تولید نهال‌های مقاوم به سرما و خشکی در حال گسترش است و چندین نهالستان فعال در این زمینه مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرآوری بادام، افزود: در حال حاضر، عمده صادرات به صورت مغز بادام انجام می‌شود، اما ظرفیت تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا نیز وجود دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برنامه‌های توسعه باغات بادام در مناطق زاینده‌رود و کارون در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود با افزایش سطح باغات و بهبود کیفیت آن‌ها، تولید سالانه بادام استان که هم‌اکنون حدود ۳۰ هزار تن است، به طرز چشمگیری افزایش یابد.

توسعه صنعت بادام چهارمحال و بختیاری نیازمند زیرساخت‌های مناسب

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت توسعه صنعت بادام در این استان، گفت: برای تحقق این هدف، نیازمند زیرساخت‌های مناسب و تنوع در بازارهای صادراتی هستیم.

ابراهیم شیرانی اظهار کرد: این استان با دارا بودن حدود ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت بادام، به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در تولید این محصول شناخته می‌شود و پیش‌بینی می شود که امسال حدود ۲۵ هزار تن بادام از باغات استان برداشت شود.

وی با اشاره به تنوع ارقام بادام در استان، گفت: رقم‌های سفید، رد، دورگل شاهرود و سنگی از جمله ارقام رایج هستند، اما رقم مامایی به عنوان رقم تجاری و صادراتی غالب شناخته می‌شود و رقم ربیع نیز نقش گرده‌دهنده را ایفا می‌کند.

شیرانی خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر، جایگاه بادام در استان با رشد بخش خشکبار تقویت شده و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است. وی به کشت ۶۴ رقم امیدبخش توسط مؤسسه تحقیقات باغبانی کشور اشاره کرد که پس از سه سال بارور شده‌اند و در حال بررسی کیفیت و کمیت آن‌ها هستیم.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری هدف از این تحقیقات را مقابله با سرمازدگی و ارتقای کیفیت و کمیت ارقام تجاری دانست و گفت: این اقدامات با همکاری مرکز تحقیقات استان و کشور در حال انجام است.

شیرانی همچنین از تشکیل انجمن صنفی بادام برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: این انجمن با حضور محققان و کشاورزان خبره، به دنبال رفع موانع و مشکلات این بخش است.

وی با تأکید بر اهمیت بادام به عنوان محصولی کم‌مصرف آب، ارزآور و اشتغال‌زا، تصریح کرد: در شرایط کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آبی، بادام جایگزین مناسبی برای کشت‌های پرآب محسوب می‌شود.

شیرانی همچنین از راه‌اندازی شرکت شهرک‌های بادام برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: این شرکت‌ها با تمرکز بر زنجیره ارزش، فرآوری و بسته‌بندی، نقش مهمی در افزایش درآمد و توسعه بازارهای داخلی و خارجی ایفا خواهند کرد.

