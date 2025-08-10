خبرگزاری کار ایران
دستگیری شکارچی غیرمجاز با انبوهی از تجهیزات در سبزوار
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: یک شکارچی غیرمجاز با انبوهی از اسلحه و مهمات در شهر «روداب» سبزوار با پیگیری ماموران یگان حفاظت این نهاد به دام افتاد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی،  فربد هومن  با بیان اینکه کشف این تعداد اسلحه و مهمات از یک شکارچی کم سابقه بوده است، افزود: طی گزارش های مردمی با اخذ مجوز قضایی تفتیش از منزل یک شکارچی، سه قبض سلاح شکاری گلوله زنی تکلول مدل گلنگدنی، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی تکلول یک قبضه سلاح بادی به همراه ۳۵ عدد فشنگ ساچمه زنی، ۱۰۰ عدد فشنگ ساچمه زنی، فشنگ چهارپر غیرمجاز دست ساز کشف و ضبط شد.

وی دیگر موارد کشف شده از منزل این شکارچی را شامل ۲ کیلو ساچمه چهارپر مخصوص ساخت فشنگ، سه کیلو و ۹۰۰ ساچمه ریز مخصوص ساخت فشنگ ساچمه زنی، دوربین مخصوص سلاح بدون شماره، پایه دوربین اسلحه گلوله، چهار عدد دوربین چشمی شکاری، چهار عدد فشنگ جنگی به همراه چهار عدد پوکه فشنگ عنوان کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سبزوار ادامه داد: همچنین در این بازرسی، گوشت ۲ راس میش و ۲ دست کله پاچه میش و بره کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به محاکم قضایی معرفی شد.

هومن خاطر نشان کرد: از عموم مردم همیاران و دوست داران محیط زیست درخواست می شود، در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلفات زیست‌ محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به شماره ۴۴۴۴۹۳۰۳ و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط‌ زیست استان گزارش کنند.

