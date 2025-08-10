دستگیری شکارچی غیرمجاز با انبوهی از تجهیزات در سبزوار

وی دیگر موارد کشف شده از منزل این شکارچی را شامل ۲ کیلو ساچمه چهارپر مخصوص ساخت فشنگ، سه کیلو و ۹۰۰ ساچمه ریز مخصوص ساخت فشنگ ساچمه زنی، دوربین مخصوص سلاح بدون شماره، پایه دوربین اسلحه گلوله، چهار عدد دوربین چشمی شکاری، چهار عدد فشنگ جنگی به همراه چهار عدد پوکه فشنگ عنوان کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سبزوار ادامه داد: همچنین در این بازرسی، گوشت ۲ راس میش و ۲ دست کله پاچه میش و بره کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به محاکم قضایی معرفی شد.

هومن خاطر نشان کرد: از عموم مردم همیاران و دوست داران محیط زیست درخواست می شود، در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلفات زیست‌ محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به شماره ۴۴۴۴۹۳۰۳ و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط‌ زیست استان گزارش کنند.