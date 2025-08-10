به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت با اعلام این خبر گفت: به‌منظور بهره‌مندی عشایر استان از امکانات زندگی، اداره امور عشایر قزوین از سال‌های گذشته اقدام به توزیع پنل‌های خورشیدی قابل حمل برای تأمین روشنایی در بین خانوارها کرده است.

وی افزود: با توزیع 18 پنل خورشیدی در بین عشایر محروم یکی از دورترین و محروم‌ترین مناطق عشایری بخش الموت شرقی، این خانوارها اکنون از نعمت انرژی برق بهره‌مند هستند.

ابیت با اشاره به دشواری‌های اجرای این پروژه اظهار داشت: به دلیل نبود راه دسترسی مناسب، تجهیزات با استفاده از چهارپایان و پس از طی مسافتی حدود دو ساعت در مسیر صعب‌العبور از آخرین نقطه قابل دسترسی با خودرو به منطقه مورد نظر حمل و به عشایر تحویل داده شد.

رئیس اداره امور عشایر قزوین تصریح کرد: این پنل‌ها در راستای اجرای تفاهم‌نامه میان اداره امور عشایر استان و شرکت توزیع برق و از محل اعتبارات توسعه و اصلاح شبکه‌های برق روستایی تأمین شده و در اختیار اداره امور عشایر قرار گرفته است.

به گفته ابیت، اعتبار صرف‌شده برای تأمین این پنل‌های خورشیدی، 6 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است. این اقدام گامی مهم در راستای حمایت از جامعه عشایری و ارتقای سطح زندگی آنان در مناطق دورافتاده استان قزوین محسوب می‌شود.

