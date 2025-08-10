واگذاری 418 هکتار از اراضی ملی قزوین برای احداث نیروگاه خورشیدی

به گزارش ایلنا از قزوین، پرویز عبدی در این باره گفت: این اقدام در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه‌گذارانی صورت گرفته است که در جهت توسعه و رشد تولید در استان فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ظرفیت تولید برق استان قزوین به میزان 255 مگاوات افزایش می‌یابد که نقش بسزایی در تامین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.

مدیر امور اراضی استان قزوین ادامه داد: این واگذاری را نشان از عزم جدی مسئولان استان قزوین در حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار دانست و بر تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

