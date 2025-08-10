مدیر امور اراضی استان خبر داد؛
واگذاری 418 هکتار از اراضی ملی قزوین برای احداث نیروگاه خورشیدی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از واگذاری 18 قطعه زمین به مساحت 418 هکتار از اراضی ملی و دولتی این استان به بخش خصوصی، با هدف احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، پرویز عبدی در این باره گفت: این اقدام در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایهگذارانی صورت گرفته است که در جهت توسعه و رشد تولید در استان فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: با بهرهبرداری از این طرحها ظرفیت تولید برق استان قزوین به میزان 255 مگاوات افزایش مییابد که نقش بسزایی در تامین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی خواهد داشت.
مدیر امور اراضی استان قزوین ادامه داد: این واگذاری را نشان از عزم جدی مسئولان استان قزوین در حمایت از طرحهای انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار دانست و بر تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در این حوزه است.