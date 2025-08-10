برق گرفتگی و مصدومیت شدید سارق حین سرقت کابل برق در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان اظهار داشت: سارق کابل برق حین سرقت دچار برقگرفتگی شده و به شدت مصدوم شد.
به گزارش ایلنا در کاشان، سرهنگ ایرج کاکاوند با اعلام این خبر اظهار داشت: طی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد برقگرفتگی در یکی از محورهای مواصلاتی به شهر کاشان ، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه با حضور مأموران و نیروهای امدادی در محل حادثه و بررسی موضوع مشخص شد فردی ۳۶ساله برای سرقت کابل فشار قوی به بالای تیر برق رفته بود، افزود: سارق در حین سرقت دچار برقگرفتگی و سوختگی شد و با سقوط از ارتفاع، به شدت مصدوم شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه آلات و ادوات جرم از قبیل قیچی در کنار فرد مصدوم کشف شد، گفت: در این زمینه پرونده قضائی تشکیل و مصدوم توسط عوامل امدادی برای درمان به مراکز درمانی منتقل شد.