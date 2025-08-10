خبرگزاری کار ایران
۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا
صبح امروز یکشنبه، ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح روز یک‌شنبه (۱۹ مرداد) شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان و ماهشهر ۱۶۲، رامهرمز ۱۶۱، ملاثانی ۱۶۰، سوسنگرد و اهواز ۱۵۶ و آبادان ۱۵۵ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های هفتکل ۱۴۱، آغاجاری ۱۴۰، بهبهان ۱۱۵، شوش ۱۰۹، اندیمشک ۱۰۷ و شادگان به  ۱۰۳ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

 

