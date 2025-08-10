خبرگزاری کار ایران
درگفت وگو با ایلنا مطرح شد:

اجرای بهسازی بیش از ۲۵۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی گلستان

اجرای بهسازی بیش از ۲۵۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: عملیات بهسازی ۲۵۰کیلومتر از محورهای ارتباطی در گلستان با اعتبار بیش از ۳ هزار میلیارد در جهت ارتقای ایمنی راه‌ها درحال اجرا است.

عادل  مصدقی با حضور  در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: جابجایی بیش از ۸ هزار نفر از زائران اربعین از مبداء گلستان به مرز‌های کشور انجام شده است و همچنین سکویی در پایانه برکت مرز مهران برای برگشت زائران گلستانی در نظر گرفته شده است. 

وی افزود: صدور بارنامه و تأمین ناوگان کامیون و تریلی برای موکب‌ها با همکاری خوب اتحادیه بار استان به صورت رایگان انجام شده است. ۸۵ شرکت مسافربری و ۷۲ شرکت کالایی استان در آماده‌باش کامل برای ارائه خدمات هستند و تا کنون هیچ مشکلی در تأمین ناوگان وجود نداشته است. 

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با اعتبارات ملی و استانی و… توانستیم ایمن‌سازی راه‌ها و ناوگان راهداری، بهسازی روکش آسفالت، زیرساختی، مسافری، باری و ترانزیتی انجام  بدهیم. همچنین طی ۴ ماه  اخیر  یک همت از منابع ملی و استانی و مجوزهای مناقصات تبدیل به قراردادهای اجرایی و فعال شده است. 

مصدقی  بیان کرد:  از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴۰ کیلومتر از راه‌های استان با اعتبار ۱۰۸ میلیارد ریال خط کشی شد. کاهش تصادفات جاده‌ای، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل در تردد ناوگان عمومی و کالا در دستور کار ما قرار دارد.

