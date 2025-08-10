خبرگزاری کار ایران
توسعه پایدار نیازمند توانمندسازی محلات با محوریت مردم است

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه زیرساخت همه ابعاد توسعه، «توسعه انسانی» است، گفت: رویکرد مدیریت «محل‌محور» با مشارکت مردم، نهادهای مدنی و حاکمیت می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌ها در محلات شهری و روستایی باشد.

به  گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای اجتماعی استان اظهار کرد: مسائل اجتماعی زیرساخت توسعه کشور محسوب می‌شوند و کارگروه‌های زیرمجموعه شورای اجتماعی باید با رویکرد فعال‌تری فعالیت کنند.

وی افزود: توسعه پایدار مستلزم حرکت جامع در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و انسانی است و محور اصلی آن، تأمین و تربیت نیروی انسانی توانمند است.

آشوری تازیانی با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های اجتماعی در محلات و روستاها گفت: گرچه اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده، اما کامل نبوده و اکنون بازنگری اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: انتخاب محله به عنوان واحد پایه برنامه‌ریزی اجتماعی، به دلیل نقش آن در ایجاد انسجام و پایداری اجتماعی است و تجربه «روستاهای سالم» در گذشته نشان داده که آموزش و مشارکت مردم می‌تواند رفتارهای اجتماعی و بهداشتی را بهبود دهد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: قانون برنامه هفتم توسعه، طرح مدیریت «محل‌محور» را به عنوان راهبرد اجرایی مطرح کرده و بر اساس آن، نقش مردم و نهادهای مدنی در کنار حاکمیت و بخش خصوصی باید تقویت شود.

استاندار هرمزگان گفت: قوام اجتماعی محلات به کارکردهای مشترک و اختصاصی آن‌ها وابسته است و مشارکت نهادهای مذهبی، فرهنگی و مردمی در کنار توسعه کالبدی و ساماندهی حاشیه‌نشینی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از جمعیت ایران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، گفت: ساماندهی این مناطق نیازمند همکاری مردم، دولت و جامعه مدنی است و بازآفرینی هویت اصیل محلات، ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی، تقویت پایگاه‌های اجتماعی و مذهبی و حمایت از خانواده‌های نیازمند از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.

استاندار هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از تلاش اعضای شورای اجتماعی استان، بر ادامه هم‌افزایی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان برای بهبود وضعیت شاخص‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: جزئیات طرح‌های محله‌محور در جلسه آینده شورا بررسی خواهد شد.

