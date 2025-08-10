خبرگزاری کار ایران
۲۶ مصدوم و یک فوتی در اثر تصادف رانندگی در پارس آباد

۲۶ مصدوم و یک فوتی در اثر تصادف رانندگی در پارس آباد
کد خبر : 1671882
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در پارس آباد، ۲۶ نفر مصدوم شده و یک نفر جان باخت.

به گزارش ایلنا، روزبه مقدم با اعلام این خبر اظهار کرد:ساعت ۱/۲۲ بامداد روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی بوس در مسیر روستای پیر ایواتلو به پارس آباد، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه، متاسفانه یک نفرجان باخته و ۲۶ نفر مصدوم شده بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله ۴ دستگاه آمبولانس‌ فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر پارس آباد منتقل شدند.

انتهای پیام/
