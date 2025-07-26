خبرگزاری کار ایران
English العربیه
پتروشیمی مارون نخستین ربات‌های هوشمند آتش‌نشان صنعتی را وارد منطقه کرد

پتروشیمی مارون نخستین ربات‌های هوشمند آتش‌نشان صنعتی را وارد منطقه کرد
شرکت پتروشیمی مارون با هدف ارتقای خدمات مقابله با آتش‌سوزی، برای اولین بار در منطقه اقدام به خرید ربات‌های هوشمند آتش‌نشان صنعتی کرده و نیروهای آتش‌نشان اهواز و ماهشهر را تحت آموزش عملیاتی قرار داد.

به گزارش ایلنا، شرکت پتروشیمی مارون به منظور ارتقاء سطح ایمنی و پاسخ سریع به حوادث آتش‌سوزی، بخشی از اولین ربات‌های هوشمند آتش‌نشان صنعتی در سطح منطقه را خریداری کرده است.

همزمان با این اقدام، تعدادی از آتش‌نشانان سایت‌های اهواز و ماهشهر، آموزش‌های تئوری و میدانی استفاده از این ربات‌ها را طی کرده‌اند تا امکان بهره‌برداری عملیاتی از این فناوری فراهم شود.

این اقدام گامی مهم در افزایش توان مقابله با حوادث صنعتی و تقویت ایمنی در سایت‌های پتروشیمی محسوب می‌شود.

 

