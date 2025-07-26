پتروشیمی مارون نخستین رباتهای هوشمند آتشنشان صنعتی را وارد منطقه کرد
شرکت پتروشیمی مارون با هدف ارتقای خدمات مقابله با آتشسوزی، برای اولین بار در منطقه اقدام به خرید رباتهای هوشمند آتشنشان صنعتی کرده و نیروهای آتشنشان اهواز و ماهشهر را تحت آموزش عملیاتی قرار داد.
به گزارش ایلنا، شرکت پتروشیمی مارون به منظور ارتقاء سطح ایمنی و پاسخ سریع به حوادث آتشسوزی، بخشی از اولین رباتهای هوشمند آتشنشان صنعتی در سطح منطقه را خریداری کرده است.
همزمان با این اقدام، تعدادی از آتشنشانان سایتهای اهواز و ماهشهر، آموزشهای تئوری و میدانی استفاده از این رباتها را طی کردهاند تا امکان بهرهبرداری عملیاتی از این فناوری فراهم شود.
این اقدام گامی مهم در افزایش توان مقابله با حوادث صنعتی و تقویت ایمنی در سایتهای پتروشیمی محسوب میشود.