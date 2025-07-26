به گزارش ایلنا، شرکت پتروشیمی مارون به منظور ارتقاء سطح ایمنی و پاسخ سریع به حوادث آتش‌سوزی، بخشی از اولین ربات‌های هوشمند آتش‌نشان صنعتی در سطح منطقه را خریداری کرده است.

همزمان با این اقدام، تعدادی از آتش‌نشانان سایت‌های اهواز و ماهشهر، آموزش‌های تئوری و میدانی استفاده از این ربات‌ها را طی کرده‌اند تا امکان بهره‌برداری عملیاتی از این فناوری فراهم شود.

این اقدام گامی مهم در افزایش توان مقابله با حوادث صنعتی و تقویت ایمنی در سایت‌های پتروشیمی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/