نماینده مجلس در نشست با خبرنگاران:
تفویض اختیار به استانداران توقف مازوتسوزی در نیروگاه را شامل نمیشود
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس موضوع آلودگی هوای اراک به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای مردم 2 بار در کارگروه ملی مطرح شد و مصوبهای برای توقف مازوتسوزی در نیروگاه حرارتی شازند به تصویب رسید. اما به دلیل ناترازی انرژی، این مصوبه تنها یک ماه دوام آورد. با جدیت پیگیر رفع این مشکل خواهیم بود تا هوای پاک به اراک بازگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: راهکارهای مختلف از جمله سوخت گاز و فیلتراسیون برای نیروگاه حرارتی شازند در نظر گرفته شده است. نیروگاه شازند باید جمع شود و چارهای جز این نیست. این نیروگاه 3 تا 4 سال آینده به علت پایان یافتن عمر مفید باید از رده خارج شود. همچنین کنوانسیونهای بینالمللی نیز اجازه توسعه نیروگاههای سوخت فسیلی را نمیدهند.
وی ادامه داد: تفویض اختیار به استانداران، موضوع توقف مازوتسوزی در نیروگاهها را شامل نمیشود. با این حال بسیار پیگیر هستیم که در زمستان مازوتسوزی نداشته باشیم. سال گذشته برای نخستین بار با همکاری وزارت بهداشت آمارهای مرگ و میرهایی که منتسب به آلودگی هوا هستند را در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح کردیم. البته باید در نظر داشته باشیم که خشکسالیها نیز تهدیدات جدی را در حوزه آلودگی هوا ایجاد کردهاند و مشکل اصلی ریزگردها هستند.
افق آینده برق در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به موضوع ایجاد و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: افق آینده حوزه برق، در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. بر این اساس پیگیر توسعه در تولید این نوع از انرژیها هستیم. بر این اساس کنسرسیوم امیرکبیر برای تولید 100 مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی راهاندازی شده است. این پروژه در 3 مرحله اجرا میشود و با خرید پنلهای خورشیدی، مشکل کمبود برق صنایع برطرف خواهد شد.
جمالیان به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی اشاره داشته و تصریح کرد: ناترازیها به طور خاص در صنایع مختلف استان، ساعات طولانی قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان، چالشهای جدی برای تولید ایجاد کرده است. اما با تلاش کارگران و صنعتگران، چرخهای تولید همچنان میچرخد و فعالان این حوزه در پی راهکارهای خلاقانه برای حل این مشکلات هستند. بر این اساس حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان یکی از ارکان اساسی برای رشد و بالندگی اقتصادی است.
وی بیان داشت: بهبود فرایندها، استفاده از تکنولوژیهای نوین و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به واحدهای تولیدی و صنعتی کمک کنند. توجه به مطالبات تولیدکنندگان و صنعتگران و برطرف کردن چالشهایی که با آن مواجه هستند، میتواند به تداوم فعالیتها و ارتقاء بهرهوری آنها منجر شود. این حمایتها میتوانند شامل تسهیلات مالی، تسهیل فرایندهای اداری، ایجاد زیرساختهای مناسب و تأمین مواد اولیه باشند.
بروکراسی اداری موانعی برای تولید و صنعت هستند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس حمایت واقعی از واحدهای تولیدی و صنعتی را بسیار ضروری دانست و تأکید کرد: ایجاد فضای حمایتی و تعامل میان بخش دولتی و خصوصی میتواند به کارآمدی بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی و کاهش دغدغههای فعالان این حوزه منجر شود. بدین ترتیب، فعالان این حوزه قادر خواهند بود با اتکا به نفس بیشتری بر تولید و کیفیت محصولات خود تمرکز کرده و به رونق اقتصادی کشور کمک کنند.
جمالیان ابراز داشت: مشکلات رفع تعهدات ارزی، تخصیص ارز و بروکراسی اداری موانعی برای تولید و صنعت هستند. برای اینکه بودجه کشور را غیرنفتی ببندیم، راهی به جز حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران نداریم، اما متأسفانه حمایتها کافی نیست و مطالبات آنها محقق نمیشود. بهرغم چالشهای ایجاد شده در بازه زمانی یک سال گذشته که مشکلات داخلی و خارجی را به همراه داشت، اقدامات مؤثری در کشور انجام شده و بسیاری از مطالبات یا به نتیجه رسیده یا در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر حمایت بیوقفه مردم از کشور بهرغم مشکلات اقتصادی، اضافه کرد: مطرح کردن مطالبات مردم در مجلس و دولت، زمینهساز ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع مشکلات و حلوفصل کردن چالشها است. مجلس و دولت اهتمام جدی برای امیدآفرینی در جامعه دارند. در این رابطه رسانهها با انعکاس دقیق اقدامات انجام شده و همچنین فعالیتهای در دست اقدام، میتوانند به تقویت روحیه مردم و امیدآفرینی در جامعه کمک کنند.
منابع آبی سد کمال صالح در وضعیت نامناسبی قرار دارد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به مسئله تنش آبی در شهرستان اراک اشاره کرده و گفت: منابع آبی سد کمال صالح در وضعیت نامناسبی قرار دارد. البته بودجه مناسبی برای حفر چاههای جدید اخذ شده است. در این راستا و برای حلوفصل شدن این چالش باید از پساب در مسیرهای صحیح استفاده شود. متأسفانه نتوانستهایم از پساب به عنوان یک ظرفیت به درستی استفاده کنیم و این فرصت به تهدید تبدیل شده است.
جمالیان به چالشهای ناشی از عدم استفاده صحیح از پساب اشاره داشته و افزود: چنانکه روستاهای اطراف تالاب میقان به دلیل مدیریت نادرست پساب از بوی بد و حشرات رنج میبرند و از این موضوع گلایه دارند. این در حالی است که صنایع و فضای سبز اراک تشنه آب هستند. برطرف شدن این مشکل باید در اولویت برنامههای متولیان امر قرار بگیرد. بر این اساس از مدیریت شهری میخواهیم برای استفاده بهینه از پساب و رفع این مشکلات اقدام کند.
وی به موضوع انتقال آب از خلیج فارس به استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: چنین پروژهای هزینه بسیار سنگینی دارد و آبی هم که از طریق این پروژه منتقل میشود آب آشامیدنی نیست و برای صنایع استفاده میشود. اگر قرار باشد روزی استان این اقدام را انجام دهد، مطمئنا نظرات کارشناسان اخذ میشود. اما در حال حاضر گفته میشود که این پروژه صرفه اقتصادی ندارد، هرچند ملاک ما نظرات کارشناسان است.
اصلاح الگوی کشت در تمامی کشور ضروری است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به موضوع الگوی کشت در حوزه کشاورزی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: اصلاح الگوی کشت به ویژه در حوزه مدیریت منابع آبی، نه تنها در استان مرکزی، بلکه در تمامی کشور ضروری است. در این رابطه 2 مکاتبه انجام شده است تا فرایندها در این حوزه تسریع یابد. همچنین اگر احساس شود در این راستا مسئول و یا مدیری خلاف قانون عمل میکند از دستگاههای نظارتی استفاده خواهیم کرد.
جمالیان از جذب 3000 میلیارد ریال اعتبار برای راهاندازی بیمارستان ولیعصر خبر داد و تصریح کرد: این بیمارستان خدمات باکیفیتی ارائه میدهد. دستگاه MRI بیمارستان تا پایان شهریور ماه سال جاری و بخشهای فیزیوتراپی و کاردرمانی بیمارستان نیز به عنوان نخستین بخش دولتی در این حوزه، تا مهر ماه سال جاری به بهرهبرداری میرسد. مرکز جامع سلامت شهرستان کمیجان در دهه فجر بهرهبرداری میشود و تأمین سیتیاسکن برای شهرستانهای کمیجان و خنداب نیز در دستور کار قرار دارد.
وی بیان داشت: در خصوص پروژه 8112 واحدی مسکن ملی اراک و چالش هایی که در بخشی از این پروژه ایجاد شده بود اظهار کرد: ماده 46 شدن این بخش از پروژه اقدامی پسندیده بوده است. مشکل زمینهای زعفرانیه نیز تا آخر این ماه رفع خواهد شد. در خصوص زمینهای ولیآباد اراک نیز مقرر شده جلسهای توسط شهرداری در این خصوص برگزار شود و شهرداری نیز اعلام کرده پیگیر برگزاری جلسه در این خصوص خواهد بود.
گرانتر بودن کالاهای اساسی از دغدغههای مردم شهر اراک
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: یکی از دغدغههای مردم شهر اراک، گرانتر بودن کالاهای اساسی نسبت به شهرها و استانهای است. قیمت کالاهای اساسی در اراک به دلیل تعطیلی و فقدان بخش بنکداری و عمدهفروشی، افزایش یافته است. این موضوع سبب ایجاد مشکلاتی در تأمین نیازهای مردم، به ویژه در مناطق کمبرخوردار شده است. فعالسازی روزبازارها در این مناطق در حال پیگیری است، چرا که میتواند به توزیع بهتر و کاهش قیمتها کمک کند.
جمالیان به احداث کشتارگاه صنعتی داوودآباد با بودجه 1000 میلیارد ریالی به عنوان یکی از پروژههای کلیدی شهر اراک اشاره کرده و ابراز داشت: فاز نخست این کشتارگاه در آبان ماه سال 1404 به بهرهبرداری میرسد. بهرهبرداری کامل از این پروژه، ضمن اینکه بهبود کیفیت گوشت را به همراه خواهد داشت، از سوی دیگر سبب خواهد شد تا قیمت این کالای اساسی در اراک منطقیتر شود و مردم با سهولت بیشتری به آن دسترسی داشته باشند.
وی توسعه زیرساختهای مواصلاتی را از اولویتهای اصلی مردم برشمرد و اضافه کرد: توسعه شهر اراک به بهبود زیرساختهای مواصلاتی وابسته است و در این راستا پروژه قطار سریعالسیر اراک در حال پیگیری است. همچنین ایرلاین اراک نیز راهاندازی شده است که این موضوع با پیگیری و سرمایهگذاری در حوزه حملونقل هوایی به نتیجه رسید و با اقدامات گروهی مسئولین استان محقق شد. پروازهای منظم از فرودگاه اراک به نجف اشرف نیز به زودی به صورت مستمر برقرار خواهد شد.
کمبود مراکز تفریحی در شهر اراک
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کمبود مراکز تفریحی در شهر اراک موجب شده تا جوانان از اوقات فراغت خود بهرهوری مطلوبی نداشته باشند. در این راستا مدیریت شهری باید نسبت این موضوع چارهاندیشی کند. تقویت مبلمان شهری و ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی برای جوانان، از اولویتهای اقدامات است تا کمبودهای موجود در این حوزه جبران شود. برای اجرای پروژههای عمرانی، تفریحی و فرهنگی در شهر اراک سرمایهگذاران جدیدی جذب شدهاند.
جمالیان افزود: با پیگیریهای انجام شده اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه تالار مرکزی اراک به زودی تأمین خواهد شد و تلاش میشود این پروژه بهمن ماه سال جاری به بهرهبرداری برسد. بهرهبرداری از این پروژه در فرایند غنیسازی اوقات فراغت جوانان و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مهمی خواهد داشت. پروژه آفتاب اراک و کتابخانه مرکزی این شهر نیز پس از سالها تأخیر به نتیجه رسیدهاند و به زودی در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: نقش رسانهها را در انعکاس مطالبات مردمی بیبدیل است. خبرنگاران با تحمل سختیها و مشقتها، صدای رسای مردم هستند و بسیاری از مشکلات از طریق رسانهها مطرح و مرتفع، شده است. خبرنگاران در جریان جنگ 12 روزه با اطلاعرسانی دقیق و به موقع، مانع از انتشار اخبار جعلی توسط رسانههای بیگانه شدند و رسالت جهاد تبیین را به بهترین شکل به انجام رساندند. رسیدگی به مشکلات بیمهای خبرنگاران و تقویت فعالیت خانه مطبوعات ضروری است.