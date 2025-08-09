علیرضا نصری

همایش بزرگداشت مقام خبرنگار و گرامیداشت شهدای خبرنگار سپاه و بسیج در قزوین

همایش بزرگداشت مقام خبرنگار و گرامیداشت شهدای خبرنگار سپاه و بسیج در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی با حضور سردار آتانی فرمانده سپاه استان، شهرام احمدپور معاون سیاسی امنیتی استانداری، علی هوشمند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یوسفی نماینده ولی فقیه در سپاه استان، سید مصطفی جعفری رئیس خانه مطبوعات استان و جمعی از خبرنگاران و خانواده شهدا در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

عکاس: علیرضا نصری

