علیرضا نصری
همایش بزرگداشت مقام خبرنگار و گرامیداشت شهدای خبرنگار سپاه و بسیج در قزوین
همایش بزرگداشت مقام خبرنگار و گرامیداشت شهدای خبرنگار سپاه و بسیج در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی با حضور سردار آتانی فرمانده سپاه استان، شهرام احمدپور معاون سیاسی امنیتی استانداری، علی هوشمند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یوسفی نماینده ولی فقیه در سپاه استان، سید مصطفی جعفری رئیس خانه مطبوعات استان و جمعی از خبرنگاران و خانواده شهدا در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.
